ΔΕΥ.12 Οκτ 2026 20:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Βίσση: Η πρώτη αντίδραση της τραγουδίστριας στα social media

βίσση
clock 20:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε βίντεο από λογαριασμό που καταγράφει στιγμές σε μπαρ, όπου οι θαμώνες τραγουδούν το "Κόντρα"

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φράση που αναγράφεται πάνω στο βίντεο που αναδημοσίευσε: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα».

Η συγκεκριμένη επιλογή κομματιού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν ακόμη λόγο, καθώς με τη φράση «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»κλείνει η  πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε η τραγουδίστρια στις 7 Οκτωβρίου, απαντώντας έτσι στον μουσικοσυνθέτη.

βίσση

Διαβάστε επίσης

«Κάμπινγκ»: Το «ορφανό» παπούτσι φέρνει ξανά την Αστυνομία στα ίχνη του Ιορδάνη

Οικονομάκου: Η αποκάλυψη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

νίκος καρβελας Αννα Βισση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis