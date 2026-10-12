Βίσση: Η πρώτη αντίδραση της τραγουδίστριας στα social media

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Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε βίντεο από λογαριασμό που καταγράφει στιγμές σε μπαρ, όπου οι θαμώνες τραγουδούν το "Κόντρα"

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φράση που αναγράφεται πάνω στο βίντεο που αναδημοσίευσε: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα».

Η συγκεκριμένη επιλογή κομματιού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν ακόμη λόγο, καθώς με τη φράση «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»κλείνει η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε η τραγουδίστρια στις 7 Οκτωβρίου, απαντώντας έτσι στον μουσικοσυνθέτη.

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