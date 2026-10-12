Αυτοψία Τσίπρα στο Οροπέδιο Λασιθίου: "Να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις" – Ενημέρωση για την επικινδυνότητα του ΒΟΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, στην Κρήτη, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, πληγείσες περιοχές του νησιού, στέλνοντας μήνυμα κρατικής εγρήγορσης.



Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις αγροτικές εκτάσεις που υπέστησαν βιβλικές καταστροφές από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία. Συνομιλώντας με τοπικούς παραγωγούς και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, έγινε δέκτης της απόγνωσης των κατοίκων, οι οποίοι είδαν τους κόπους μιας χρονιάς να βυθίζονται στις λάσπες.

Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά πως «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» και απαίτησε να επισπευσθούν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής από τον ΕΛΓΑ, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις χωρίς τις συνήθεις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

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Φτάσαμε στην Κρήτη, όπου θα βρεθούμε κοντά στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Θα δούμε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, που χρειάζονται τη στήριξη μιας πολιτείας που τους έχει γυρισμένη την πλάτη. https://t.co/s4EZtUq4Ra — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 12, 2026

ΒΟΑΚ - Η κραυγή αγωνίας για έναν δρόμο-καρμανιόλα

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να οδηγήσει ο ίδιος σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ύψος του Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Στο σημείο είχε διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς:



Επαγγελματίες οδηγοί μετέφεραν στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ το καθημερινό μαρτύριο των καθυστερήσεων και των κακοτεχνιών, οι οποίες εντείνονται λόγω των εκτελούμενων εργασιών.



Σε μια φορτισμένη συζήτηση, οι εκπρόσωποι του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» ενημέρωσαν τον κ. Τσίπρα για τα τρομακτικά ποσοστά ατυχημάτων, χαρακτηρίζοντας τον ΒΟΑΚ ως έναν από τους πιο «αιματοβαμμένους» άξονες της Ευρώπης και ζητώντας ριζικές παρεμβάσεις ασφαλείας.

Συνέχεια της περιοδείας στην ενδοχώρα

Η περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται τις επόμενες ώρες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, με επόμενο σταθμό τη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας. Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει επισκέψεις σε περιοχές του Μυλοποτάμου και στα ιστορικά Ανώγεια, όπου αναμένεται να εξειδικεύσει τις προτάσεις του κόμματός του για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και την ασφάλεια των υποδομών στην Κρήτη.

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