ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου – Ποιοι συμμετέχουν και τι ζητούν

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προχωρά η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και τη λήψη μέτρων για την προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια.

Απεργιακή κινητοποίηση για την ίδια ημέρα έχει αποφασίσει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες σε διάφορες περιοχές της χώρας προετοιμάζουν αντίστοιχες δράσεις, με στόχο τη συμμετοχή εργαζομένων από περισσότερους κλάδους.

Τα αιτήματα για μισθούς και συντάξεις



Κεντρική θέση στις διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ έχει η ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, θέτοντας στο επίκεντρο της κινητοποίησης και το εισόδημα των συνταξιούχων.

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας



Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της αγοραστικής τους δύναμης.

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων για καλύτερες αποδοχές και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η συμμετοχή περισσότερων εργατικών οργανώσεων αναμένεται να καθορίσει την έκταση των κινητοποιήσεων.

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 7 Νοεμβρίου



Στο πλαίσιο των δράσεών της, η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει και συμμετοχή σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Κεντρικά θέματα της συγκεκριμένης κινητοποίησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η λήψη μέτρων για την ενεργειακή φτώχεια.

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