Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων Άρσης Βαρών: Τρία χρυσά μετάλλια για την Μαρία Στρατουδάκη

Θρίαμβος για τη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών Εφήβων-Νεανίδων και U23, που διεξάγεται στο Δυρράχιο της Αλβανίας. Η 18χρονη Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας στην κίνηση του αρασέ, στο επολέ ζετέ και στο σύνολο, με επίδοση 190 κιλών, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αγωνιστική της αξία, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στη διοργάνωση και ανεβαίνοντας τρεις φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η Κρητικιά πρωταθλήτρια ξεκίνησε τον θρίαμβο της από το αρασέ, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση με 85 κιλά. Στην πρώτη προσπάθειά της σήκωσε 80 κιλά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δεύτερη στα 83 κιλά, αλλά στην τρίτη προσπάθεια έδειξε την κλάση και την αποφασιστικότητά της, σηκώνοντας τα 85 κιλά και εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ρουμάνα Σίπος ήταν έξι κιλά, καθώς η αντίπαλός της σήκωσε 79 κιλά.

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή στο επολέ ζετέ. Η Στρατουδάκη σήκωσε 105 κιλά, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία εμφάνιση και κατακτώντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιό της, για να σφραγίσει στη συνέχεια την απόλυτη επικράτησή της με την πρώτη θέση στο σύνολο. Σήκωσε 100 κιλά στην πρώτη προσπάθεια, έχασε τα 103 και τα κατάφερε στα 105, που είναι ισοφάριση του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ.

Με 190 κιλά στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέρριψε τα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων στην κατηγορία των 53 κιλών και κυριάρχησε ξεκάθαρα, καθώς η Ρουμάνα Σίπος κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 179 κιλά, ενώ η Ισπανίδα Μάλεν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση με 176 κιλά.

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