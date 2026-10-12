Δύο μεγάλες ποδηλατικές διοργανώσεις στις 18 και 24 Οκτωβρίου 2026 από τον Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ

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Ο Ποδηλατικός Όμιλος Ηρακλείου ΚΑΣΤΡΟ διοργανώνει για 34η χρονιά τους καθιερωμένους ποδηλατικούς αγώνες «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ 2026», έναν σημαντικό αθλητικό θεσμό για την Κρήτη, που αναδεικνύει την αγωνιστική ποδηλασία, την προσπάθεια, την ευγενή άμιλλα και το πάθος των νέων αθλητών.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς αγώνες, στις 18 και 24 Οκτωβρίου 2026, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και με την υποστήριξη των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου – CRITERIUM ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η αγωνιστική δράση ξεκινά την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, με τον αγώνα Criterium στην περιοχή «Κομμένο Μπεντένι», στη Λεωφόρο Πλαστήρα, εντός των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου.

Νέοι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες, από τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες έως και τους εφήβους και τις νεάνιδες, θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια απαιτητική κυκλική διαδρομή, προσφέροντας έντονες αγωνιστικές συγκινήσεις στο κοινό.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τις απονομές των νικητών στις 14:00.

Παιδική Ποδηλατοβόλτα – Μια γιορτή ποδηλασίας για τους μικρούς μας φίλους!

Πριν από την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Ποδηλατοβόλτα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου, στην κλειστή και ελεγχόμενη διαδρομή της Λεωφόρου Πλαστήρα. Τα παιδιά θα χρειαστεί να βρίσκονται στο χώρο στις 09:15 με τα ποδήλατα τους και απαραίτητα με κράνος για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στη γραμματεια.

Μέσα από αυτή τη δράση, ο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ επιδιώκει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο ποδήλατο, ενθαρρύνοντας τη σωματική άσκηση, την ασφαλή ποδηλασία και τη χαρά της συμμετοχής.

Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μικρούς φίλους του ποδηλάτου να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής στην καρδιά του Ηρακλείου!

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Σημαντική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα Criterium, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πλαστήρα, στο τμήμα όπου διεξάγεται ο αγώνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία και τη συνδρομή της Τροχαίας Ηρακλείου, με στόχο την ασφάλεια των αθλητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών.

Παράλληλα, θα υπάρξει προσωρινό κλείσιμο των παρακείμενων οδών που οδηγούν στη Λεωφόρο Πλαστήρα, με τη χρήση ειδικών ταινιών σήμανσης και την παρουσία εθελοντών σε επιλεγμένα σημεία, για την ενημέρωση και καθοδήγηση των διερχόμενων πολιτών.

Η ασφαλής είσοδος και έξοδος των οχημάτων από το πάρκινγκ και τον χώρο στάθμευσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) θα διασφαλίζεται, με την κατάλληλη επιτήρηση και καθοδήγηση από τους αρμόδιους.

Οι διοργανωτές παρακαλούν τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής να λάβουν υπόψη τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να επιδείξουν κατανόηση και συνεργασία για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η αναλυτική διαδρομή του αγώνα επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Τύπου, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα για τα σημεία διεξαγωγής και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ

Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα μεταφέρεται στον Δήμο Μαλεβιζίου, με την καθιερωμένη Ανάβαση Δαμάστας, έναν αγώνα που συνδυάζει τη φυσική αντοχή, την αγωνιστική στρατηγική και την πρόκληση της ανάβασης.

Η προεκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 από την πλατεία του Δημαρχείου Γαζίου, ενώ η κανονική εκκίνηση θα δοθεί από τη διακλάδωση «Λιαδάκη».

Οι αθλητές των μεγαλύτερων κατηγοριών θα αγωνιστούν σε διαδρομή πολλών χιλιομέτρων με τερματισμό στην είσοδο της Δαμάστας, ενώ για τις μικρότερες κατηγορίες προβλέπεται διαφορετικό σημείο τερματισμού, κοντά στον οικισμό Δόξα.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Παίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων και Masters.

Ένας θεσμός που στηρίζει τη νέα γενιά της ποδηλασίας

Τα «Καζαντζάκεια» αποτελούν μια σημαντική αγωνιστική συνάντηση για την ποδηλατική κοινότητα, δίνοντας στους αθλητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, να αναδείξουν τις ικανότητές τους και να διεκδικήσουν διακρίσεις.

Οι δύο αγώνες περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και προσφέρουν βαθμολογία στην ατομική και σωματειακή κατάταξη.

Μέσα από τη διοργάνωση, ο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ συνεχίζει να προάγει την αγωνιστική ποδηλασία, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό και να αναδεικνύει την Κρήτη ως τόπο φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Κάλεσμα στο κοινό

Ο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ προσκαλεί τους φίλους του αθλητισμού, τις οικογένειες και όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες, να χειροκροτήσουν την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουν με την παρουσία τους έναν θεσμό με 34 χρόνια ιστορίας.

Η παρουσία και η ενθάρρυνση του κόσμου αποτελούν πολύτιμη δύναμη για τους νέους αθλητές και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ποδηλασίας στο νησί μας.

Ραντεβού στις 18 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο και στις 24 Οκτωβρίου στο Μαλεβίζι!

Πληροφορίες διοργάνωσης

Ποδηλατικός Όμιλος Ηρακλείου ΚΑΣΤΡΟ

Τηλέφωνο: 2810 223205

Email: [email protected]