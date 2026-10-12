"Ηράκλειο"ΟΑΑ: Την Τετάρτη οι εκλογές στον σύλλογο

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Μετά τη μη επίτευξη απαρτίας κατά την προγραμματισμένη συνέλευση της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του "Ηράκλειο"ΟΑΑ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, στη διεύθυνση Δουκός Μποφώρ 1, Ηράκλειο.

Υποψήφιος για Πρόεδρος

Δελάκης Μιχάλης

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνοπούλου Ιωάννα

Βασιλάκης Μιχαήλ του Ελευθερίου

Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος

Κληρονόμος Εμμανουήλ

Λυδάκη Δήμητρα

Μαρκάκη-Ρυακιωτάκη Φραντζέσκα

Μπαμπουλάκης Νικόλαος

Μπαραμπούτη Φλώρα

Μπλαβάκης Δημήτριος

Παναγιωτάκη Αικατερίνη

Πετράκης Ιωάννης

Πετράκης Κυριάκος

Ραμουτσάκη Μίρκα

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Καρκανάκη Μαρία

Κενδιστάκης Ιώαννης

Μαυρομάτης Εμμανούηλ

"Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ομίλου, με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως και το Γ΄ τρίμηνο, τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Όμιλο.

Σημείωση: Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος μπορεί να θέσει έως και 6 σταυρούς προτίμησης.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική!"αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.