«Ανώγεια: Ο τόπος που δεν έσβησε ποτέ» - Η θεατρική παράσταση ιστορικής μνήμης

Η πρωτότυπη θεατρική παράσταση ιστορικής μνήμης, που παρουσιάστηκε στις 13 Αυγούστου 2026 στο Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», με τίτλο «Ανώγεια: Ο τόπος που δεν έσβησε ποτέ» είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν μια ξεχωριστή διαδρομή στην ιστορία των Ανωγείων.

Μέσα από βιωματικές σκηνές, η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της ιστορίας του τόπου από τα χρόνια της ειρήνης έως τα γεγονότα της Αντίστασης: τη δράση των Ανωγειανών αγωνιστών, τη σύλληψη και εκτέλεση του Στεφανογιάννη, την μάχη στο Σφακάκι, το σαμποτάζ της Δαμάστας καθώς και την τραγική καταστροφή των Ανωγείων τον Αύγουστο του 1944.

Τους ρόλους ενσάρκωσαν 35 παιδιά του τόπου, τα οποία έδωσαν φωνή στους ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, μεταφέροντας στη σύγχρονη γενιά την ιστορία, τις αξίες και τη συλλογική μνήμη του χωριού. Μέσα από την συμμετοχή τους η τοπική ιστορία έγινε βίωμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης και της μεταλαμπάδευσης της στις νεότερες γενιές.

Η παράσταση αποτελεί παραγωγή του Δήμου Ανωγείων και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026. Το κείμενο και την σκηνοθεσία υπογράφει η εκπαιδευτικός Κατερίνα Σπιθούρη. Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από την τέχνη του θεάτρου, η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των παιδιών και η απόδοση τιμής στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Αναλυτικά συμμετείχαν τα παιδιά:

Μανόλης Ανδρεαδάκης, Λέλα Ανδρεαδάκη, Μαρία Δακανάλη, Αντώνης Δραμουντάνης,

Θανάσης Δραμουντάνης, Λουκάς Καλλέργης, Μιχάλης Καλλέργης, Αγάπη Κεφαλογιάννη,

Γιώργης Κεφαλογιάννης, Γρηγόρης Κεφαλογιάννης, Καίτη Κεφαλογιάννη, Γιάννης Κοντόκαλος, Χαρά Κονιού, Στέφανος Κουνάλης, Χρύσα Κουβίδη, Βασίλης Μαυρόκωστας, Δήμητρα Μαυρόκωστα, Αναστασία Μανουρά, Παντελής Παναγιωτάκης, Αθήνα Φρυσάλη, Άντρια Χαιρέτη, Ειμαρμένη Χαιρέτη, Νικήτας Χαιρέτης, Ιωάννα Σκουλά, Μαριέφη Σκουλά, Ελένη Σαλούστρου, Γιώργης Σταυρακάκης, Ειρήνη Συκιώτη, Μαρίνα Συκιώτη, Σωτηρία Βουιδάσκη, Γιώργης-Βασίλης Βρέντζος, Ηρακλής Βρέντζος, Ελευθερία Ξυλούρη, Πηνελόπη Ξυλούρη, Νίκος Ξημέρης.

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