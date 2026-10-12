Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν είμαι 70, είμαι λίγο πιο κάτω»

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Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και δήλωσε πως θα προτιμούσε να βγει γυμνή στο Σύνταγμα παρά να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Παπάζογλου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ηλικία της.

«Δεν τη λέω την ηλικία μου. Δεν έχω ταυτότητα. Δεν είμαι 70, είμαι λίγο πιο κάτω», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να κουβεντιάσω για τον Δημήτρη Παπάζογλου, του δίνω αξία. Θα προτιμούσα να βγω γυμνή στο Σύνταγμα παρά να συνεργαστώ μαζί του», είπε χαρακτηριστικά.

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