Τι θα φάμε σήμερα; Γλυκοπατάτες γεμιστές με μανιτάρια, πιπεριά και κασέρι

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ΥΛΙΚΑ



ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ

3 μεγάλες γλυκοπατάτες

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

1 πράσινη πιπεριά, σε λεπτές λωρίδες

250 γρ. μανιτάρια, σε λεπτές φέτες

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μουστάρδα

½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα

½ κ.γ. θυμάρι

120 γρ. κασέρι, τριμμένο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

τσιπς πατάτας ή καλαμποκιού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΒΗΜΑ 1



Πλένουμε καλά τις γλυκοπατάτες, τις τρυπάμε με πιρούνι, τις αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι και τις ψήνουμε στο air fryer στους 180°C για 35΄, μέχρι να μαλακώσουν.

ΒΗΜΑ 2



Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, την πιπεριά και τα μανιτάρια για 7΄-8΄.

ΒΗΜΑ 3



Προσθέτουμε τη μουστάρδα, την πάπρικα, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε για 1΄.

ΒΗΜΑ 4



Κόβουμε τις 2 γλυκοπατάτες στη μέση, ανοίγουμε ελαφρά τη σάρκα τους και μοιράζουμε τη γέμιση. Την τρίτη γλυκοπατάτα την αφήνουμε να κρυώσει, τη φυλάμε στο ψυγείο και τη χρησιμοποιούμε την επόμενη μέρα για το πρωινό.

ΒΗΜΑ 5



Πασπαλίζουμε με το κασέρι και ψήνουμε ξανά στο air fryer στους 200°C για 3΄-4΄, μέχρι να λιώσει το τυρί.

ΒΗΜΑ 6



Σερβίρουμε από μισή γεμιστή γλυκοπατάτα ανά άτομο με λίγα τσιπς.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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