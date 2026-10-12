«Ανθεί και φέρει»: Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Αμπερίδου στο Ρέθυμνο με επίκεντρο τον Ποντιακό και Κρητικό Ελληνισμό

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 6:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Σοφίας Αμπερίδου, με τίτλο «Ανθεί και φέρει». Η έκθεση διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «160 Χρόνια Αρκαδικής Εθελοθυσίας», καθώς και της ελεύσεως, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης.

Στη νέα της έκθεση, η ζωγράφος και ιστορικός Ελληνικού Πολιτισμού Σοφία Αμπερίδου μετατρέπει τον καμβά σε ένα φωτεινό περιβόλι, όπου η ιστορική μνήμη αναγεννάται. Ιδιαίτερα γνωστή για το έργο της γύρω από την προσφυγιά και τον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας, η καλλιτέχνιδα γεφυρώνει αυτή τη φορά τον Εύξεινο Πόντο με τη Μεγαλόνησο. Με πινελιές γεμάτες ένταση, κίνηση και φως —σαν τα «ψιμύθια» της αγιογραφίας που δίνουν πνοή στο σκοτάδι— η ποντιακή λύρα σμίγει με την κρητική, και οι χορευτές συναντιούνται με περήφανα βήματα και ζάλα στο ίδιο ριζιμιό.

Μέσα από έργα που ξεκινούν από τα νεανικά της χρόνια και φτάνουν έως σήμερα, η εικαστικός αποτυπώνει ιστορικά, ηρωικά και νοσταλγικά πρόσωπα που φέρνουν ολοζώντανο το παρελθόν στο παρόν. Οδηγός σε αυτό το ταξίδι γίνεται ο γνωστός ποντιακός θρήνος, υπενθυμίζοντας ότι τίποτα δεν χάθηκε, αφού η παράδοση και η μνήμη «ανθούν και φέρουν κι άλλο».

Κάθε πίνακας αποτελεί απόδειξη της πολιτισμικής μας συνέχειας. Τα σύμβολα του ποντιακού και του κρητικού πολιτισμού δεν είναι στοιχεία του χθες, αλλά ζωντανοί καρποί ενός δέντρου που ψηλώνει. Η Σοφία Αμπερίδου μάς καλεί να αντικρίσουμε τα έργα της ως «μικρά βιβλία» ιστορίας, θυμίζοντάς μας πως όσο δημιουργούμε και θυμόμαστε, οι ρίζες μας θα παραμένουν βαθιές και οι πατρίδες μας θα ανθίζουν αιώνια.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Οι ώρες λειτουργίας είναι 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. και 6:00 – 9:00 μ.μ.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας προσκαλεί τους Ρεθεμνιώτες και όλους τους φίλους της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού να παραστούν στα εγκαίνια και να επισκεφθούν την έκθεση.

Πληροφορίες: Σοφία Αμπερίδου, τηλ. 694 221 9170.

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