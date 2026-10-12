Σοκ: Πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και πέθανε στα 21 της χρόνια!

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ασθενών στα νοσοκομεία των ΗΠΑ έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η 21χρονη Ντέιλ Άλις Μάρτιν, με καταγωγή από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Κονέκτικατ για να αντιμετωπίσει ένα κάταγμα στον αστράγαλο, όμως λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή της εξελίχθηκε σε τραγωδία.

21-year-old NYC native goes to hosp for simple broken ankle - and dies for shocking reason: lawsuit https://t.co/3SUmBANxXT — New York Post (@nypost) October 11, 2026

Σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε η οικογένειά της, η νεαρή φοιτήτρια έχασε τη ζωή της εξαιτίας της υπερβολικής χορήγησης παυσίπονων φαρμάκων από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Γουότερμπερι, όπως σημειώνει η New York Post.

Η 21χρονη είχε τραυματιστεί στις 10 Απριλίου 2025, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες, και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένειά της, η αντιμετώπιση του τραυματισμού της αποδείχθηκε μοιραία.







Η καταγγελία για τη χορήγηση παυσίπονων και οι τελευταίες ώρες της 21χρονης



Όπως αναφέρεται στη δικαστική αγωγή που κατέθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Κρίστοφερ Ματέι, μέσα σε 14 ώρες από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, οι γιατροί και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας φέρονται να χορήγησαν στην Ντέιλ Άλις Μάρτιν τόσο μεγάλη ποσότητα παυσίπονων, ώστε η αναπνοή της σταμάτησε.

Σύμφωνα με την αγωγή, κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων ωρών κανείς δεν έλεγξε την κατάστασή της, ενώ τα φάρμακα που επηρέαζαν την αναπνοή της προκαλούσαν ταυτόχρονα έντονη καταστολή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να μην μπορεί ούτε να ζητήσει βοήθεια. «Τα ίδια φάρμακα που επηρέαζαν την αναπνοή της προκαλούσαν και καταστολή. Η Ντέιλ δεν μπορούσε καν να καλέσει σε βοήθεια καθώς ασφυκτιούσε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, όταν μια νοσηλεύτρια πήγε τελικά να ελέγξει την 21χρονη, στις 7 το πρωί της 10ης Απριλίου, ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς η καρδιά της είχε σταματήσει να χτυπά.

Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από καρδιακή ανακοπή έπειτα από τη χορήγηση πολλαπλών παυσίπονων, όπως υποστηρίζεται στην αγωγή.

Ο πατέρας της, Λίντσεϊ Μάρτιν, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το νοσοκομείο για τον θάνατο της κόρης του. «Έκλεισα το τηλέφωνο και ήμουν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε, περιγράφοντας τη στιγμή που άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς του.

Η Ντέιλ Άλις Μάρτιν κατοικούσε στο Μπέθλεχεμ του Κονέκτικατ, είχε φοιτήσει σε σχολεία του Πέλαμ και σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Τρίνιτι, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Τα οικονομικά προβλήματα του νοσοκομείου και οι καταγγελίες της οικογένειας



Η οικογένεια της 21χρονης υποστηρίζει ότι αγνοούσε τα σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε η κόρη της. «Δεν γνωρίζαμε μέχρι μετά τον θάνατο της Ντέιλ ότι είχε εισαχθεί σε ένα χρεοκοπημένο νοσοκομείο, το οποίο βρισκόταν υπό έρευνα, όπου νοσηλευτές φέρονταν να αγοράζουν τρόφιμα για τους ασθενείς και όπου η χρηματοδότηση ήταν τόσο περιορισμένη, ώστε το νοσοκομείο ενδεχομένως να μην μπορούσε να λειτουργήσει σωστά», ανέφερε ο Λίντσεϊ Μάρτιν.

Όπως τόνισε, η κόρη του δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει πού θα νοσηλευόταν, καθώς μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό της.

Το νοσοκομείο Γουότερμπερι ανήκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εταιρεία Πρόσπεκτ Μέντικαλ Χόλντινγκς, με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο του 2025. Μέσα στο 2026, ο όμιλος Χάρτφορντ ΧελθΚέαρ εξαγόρασε το συγκεκριμένο νοσοκομείο μαζί με δύο ακόμη μονάδες υγείας.

Ο δικηγόρος Κρίστοφερ Ματέι υποστήριξε ότι η έρευνα αναμένεται να αναδείξει τις επιπτώσεις που είχε η προηγούμενη διαχείριση στη λειτουργία του νοσοκομείου. «Αυτό που αναμένουμε να διαπιστώσουμε είναι ότι επρόκειτο για ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε ουσιαστικά με τα απολύτως απαραίτητα, επειδή η Πρόσπεκτ είχε αποδυναμώσει τις υποδομές του, είχε μειώσει το προσωπικό και την εκπαίδευση, αναζητώντας κάθε δυνατό τρόπο να αποκομίσει οικονομικό όφελος, θέτοντας σε κίνδυνο την περίθαλψη», δήλωσε.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι ο θάνατος της 21χρονης σημειώθηκε πριν από την εξαγορά της μονάδας από τον σημερινό ιδιοκτήτη. Παράλληλα, οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Πρόσπεκτ, Ντέιβιντ Τόπερ και Βον Κρόκετ, δεν απάντησαν στις τηλεφωνικές κλήσεις και στα ηλεκτρονικά μηνύματα του τηλεοπτικού δικτύου WNBC σχετικά με την αγωγή.

Η οικογένεια της Ντέιλ Άλις Μάρτιν ζητά πλέον απαντήσεις και την απόδοση ευθυνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 21χρονη.

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