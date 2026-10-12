Ηράκλειο: Δωρεάν ομάδα προσωπικής ανάπτυξης για μαθητές Γυμνασίου – Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία την Αντιδημαρχία Παιδείας και με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), διοργανώνει Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης και καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου να δηλώσουν συμμετοχή.



Η εφηβεία είναι μια περίοδος σημαντικών αλλαγών, αναζήτησης και επαναπροσδιορισμού και οι έφηβοι καλούνται να αντιμετωπίσουν σύγχρονες και συχνά σύνθετες προκλήσεις, που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους, επικοινωνούν και σχετίζονται με τους άλλους.



Μέσα από έναν κύκλο βιωματικών συναντήσεων, δημιουργείται ένας ασφαλής και υποστηρικτικός χώρος όπου οι έφηβοι μπορούν να εκφραστούν, να μοιραστούν σκέψεις και προβληματισμούς, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, αποκτώντας εφόδια για να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις.



Ενδεικτικά οι συναντήσεις πραγματεύονται θέματα όπως η επικοινωνία με τους γονείς, η διαχείριση συναισθημάτων (σχολικό άγχος, θυμός κ.λπ.), η αυτογνωσία και η εικόνα του εαυτού, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαχείριση συγκρούσεων, τα όρια, καθώς και οι εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές.

Οι 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις θα διεξάγονται κάθε Σάββατο 12:00-14:00 στο χώρο MOVERE, Κνωσσού 1, Όαση, Δίπλα στην Πυροσβεστική. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 2810.313.222 ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

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