ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης: Θλίψη για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη

Τη θλίψη του για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, τιμώντας τη μνήμη ενός συναδέλφου που υπηρέτησε επί σειρά ετών το επάγγελμα του μηχανικού με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο εκλιπών διακρινόταν για τον επαγγελματισμό, τη συναδελφικότητα και την ευγένειά του, ενώ από διάφορες θέσεις συνέβαλε ουσιαστικά, με την επιστημονική του κατάρτιση, στην ανάπτυξη του τόπου.
Το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Χαλέπας Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου.
Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε δωρεές υπέρ του συλλόγου «Ορίζοντας».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΣΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Κρήτη: Μπήκε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε - 18χρονος ο δράστης