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ΚΡΗΤΗ

ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης: Θλίψη για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
clock 22:23 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη θλίψη του για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, τιμώντας τη μνήμη ενός συναδέλφου που υπηρέτησε επί σειρά ετών το επάγγελμα του μηχανικού με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο εκλιπών διακρινόταν για τον επαγγελματισμό, τη συναδελφικότητα και την ευγένειά του, ενώ από διάφορες θέσεις συνέβαλε ουσιαστικά, με την επιστημονική του κατάρτιση, στην ανάπτυξη του τόπου.

Το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Χαλέπας Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε δωρεές υπέρ του συλλόγου «Ορίζοντας».

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Σπανουδάκης Τεε
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