ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης: Θλίψη για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τη θλίψη του για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού Μανώλη Σπανουδάκη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, τιμώντας τη μνήμη ενός συναδέλφου που υπηρέτησε επί σειρά ετών το επάγγελμα του μηχανικού με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο εκλιπών διακρινόταν για τον επαγγελματισμό, τη συναδελφικότητα και την ευγένειά του, ενώ από διάφορες θέσεις συνέβαλε ουσιαστικά, με την επιστημονική του κατάρτιση, στην ανάπτυξη του τόπου.

Το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Χαλέπας Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε δωρεές υπέρ του συλλόγου «Ορίζοντας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ