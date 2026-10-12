Βαρθολομαίος: 35 χρόνια Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου - Επετειακή εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται στις 22 Οκτωβρίου 2026 από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Αποστολικό και Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Με αφορμή την επέτειο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας διοργανώνει ειδική εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, αφιερωμένη στην προσωπικότητα, την εκκλησιαστική διαδρομή και τη διεθνή παρουσία του προκαθημένου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Grand Cevahir Hotel & Convention Center, στην περιοχή Σισλί της Κωνσταντινούπολης. Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, επιλέγοντας να τιμήσει την επέτειο με ένα αφιέρωμα που συνδέει σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Πατριάρχη με τις βασικές κατευθύνσεις της πολυετούς διακονίας του.

«Η ζωή ήταν το φως»: Ο συμβολισμός της εκδήλωσης



Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ἡ ζωή ἦν τὸ φῶς», φράση που προέρχεται από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (1:4) και παραπέμπει στον πνευματικό χαρακτήρα της πατριαρχικής διακονίας. Αφετηρία του προγράμματος αποτελεί ένα ποίημα που γράφτηκε και μελοποιήθηκε ειδικά προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Μέσα από την παρουσίαση σημαντικών στιγμών της πορείας του, το αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τόσο την εκκλησιαστική του αποστολή όσο και τις παρεμβάσεις του σε ζητήματα που υπερβαίνουν τα στενά όρια της εκκλησιαστικής ζωής.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσουν νέοι και νέες της Χριστιανικής Ενώσεως Σύδνεϋ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο. Η συμμετοχή των νέων προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση, καθώς η επέτειος δεν αφορά μόνο την αναδρομή σε μια μακρά εκκλησιαστική διαδρομή, αλλά και τη σχέση της νεότερης γενιάς με την ορθόδοξη παράδοση και τη σύγχρονη παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Από την εκλογή του 1991 στη συμπλήρωση 35 ετών στον Οικουμενικό Θρόνο



Ο Βαρθολομαίος, κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνης, γεννήθηκε το 1940 στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και συνέχισε τις σπουδές του σε πανεπιστημιακά και θεολογικά ιδρύματα της Ευρώπης, αποκτώντας εξειδίκευση στο Κανονικό Δίκαιο.

Πριν από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο, υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις του Πατριαρχείου και αναδείχθηκε σε έναν από τους στενούς συνεργάτες του προκατόχου του, Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου.

Στις 22 Οκτωβρίου 1991 εξελέγη ομόφωνα Οικουμενικός Πατριάρχης, ως ο 270ός διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Από την έναρξη της πατριαρχικής του διακονίας, ο Βαρθολομαίος έδωσε έμφαση στην ενότητα της Ορθοδοξίας, στην ενίσχυση των σχέσεων με άλλες χριστιανικές Εκκλησίες και στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων. Παράλληλα, η διεθνής παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνδέθηκε όλο και περισσότερο με ζητήματα ειρήνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής συνύπαρξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο «Πράσινος Πατριάρχης» και η περιβαλλοντική διάσταση της διακονίας του



Ένα από τα στοιχεία, που έχουν προσδώσει στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο διεθνή αναγνωρισιμότητα, είναι η συστηματική ενασχόλησή του με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική του δράση τού έχει αποδώσει τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης», ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες, που συνδέουν την ορθόδοξη θεολογική παράδοση με την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στη δημιουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία της φύσης δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως επιστημονικό ή πολιτικό ζήτημα, αλλά και ως θέμα ηθικής ευθύνης, πνευματικής καλλιέργειας και συλλογικής δράσης. Σημειώνεται, ότι η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες που αναμένεται να αναδειχθούν στο επετειακό αφιέρωμα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μαζί με την προάσπιση της ορθόδοξης πίστης και παράδοσης και την προώθηση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου.

Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον σύγχρονο κόσμο



Η επέτειος των 35 ετών προσφέρει την αφορμή για μια ευρύτερη αναδρομή στον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε μια περίοδο κατά την οποία οι θρησκευτικοί θεσμοί καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε σύνθετες διεθνείς προκλήσεις.

Η θέση του ως πρώτος μεταξύ των προκαθημένων των αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών ταυτίζεται με την προσπάθεια διατήρησης της ενότητας, την επικοινωνία μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών και την ανάπτυξη σχέσεων με άλλες χριστιανικές και θρησκευτικές κοινότητες σημαντικές πτυχές της πατριαρχικής αποστολής. Άλλωστε, η πορεία του Βαρθολομαίου έχει συνδεθεί με την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων στη διεθνή δημόσια συζήτηση. Η έμφαση στον διάλογο, στην ειρηνική συνύπαρξη και στην περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της εικόνας που έχει διαμορφώσει το Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη



Η διοργάνωση στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί πρωτοβουλία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και εντάσσεται στις εκδηλώσεις τιμής για τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η Αρχιεπισκοπή, ως εκκλησιαστική επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατηρεί οργανική σχέση με το Φανάρι. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει αυτή τη σύνδεση, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συμμετοχή της ελληνικής ομογένειας και των νεότερων γενεών στη διατήρηση της εκκλησιαστικής παράδοσης.

Όπως γίνεται γνωστό, το επετειακό αφιέρωμα δεν περιορίζεται στην αναφορά στην εκλογή του 1991. Επιδιώκει να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα της διαδρομής του Πατριάρχη, εστιάζοντας στις παρεμβάσεις του για την Ορθοδοξία, την ειρήνη, τον διάλογο και την προστασία του περιβάλλοντος.

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