Πολυτεχνείο Κρήτης: Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στις 21 και 22 Οκτωβρίου

Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Mechanics in Action και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» διοργανώνουν διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας.



Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00 στην αίθουσα Γ2.3 του Πολυτεχνείου Κρήτης (χώρος πρώην γυμναστηρίου, πίσω από το Γαλάζιο Αμφιθέατρο “Μανούσος Μανουσάκης”).



Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών.



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:



• κα Δωροθέα Φραγκομιχελάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης



Τηλέφωνο: 28210 37255



Email: [email protected]

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• Φοιτητική Ομάδα “Mechanics in Action”



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Instagram: https://www.instagram.com/mechact_tuc







Μην ξεχνάτε ότι οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ!



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