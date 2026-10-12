Πολυτεχνείο Κρήτης: Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στις 21 και 22 Οκτωβρίου

Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Mechanics in Action και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» διοργανώνουν διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00 στην αίθουσα Γ2.3 του Πολυτεχνείου Κρήτης (χώρος πρώην γυμναστηρίου, πίσω από το Γαλάζιο Αμφιθέατρο “Μανούσος Μανουσάκης”).
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
• κα Δωροθέα Φραγκομιχελάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Τηλέφωνο: 28210 37255
Email: [email protected]
• Φοιτητική Ομάδα “Mechanics in Action”
Facebook: https://www.facebook.com/mechactTuc
Instagram: https://www.instagram.com/mechact_tuc
Μην ξεχνάτε ότι οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ!
#BeThere #DonateBlood #GiveBloodSaveLife #aimodosia
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΣΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Κρήτη: Μπήκε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε - 18χρονος ο δράστης