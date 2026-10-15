Η Χίλαρι Σουάνκ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί στα 52 της

Το τρίτο της παιδί περιμένει η Χίλαρι Σουάνκ στα 52 της, τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της, που απέκτησε με τον σύζυγό της.







Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Instagram. Στο κλιπ, η οικογένειά της χορεύει στο σκοτάδι, έχοντας κολλημένα φωσφορίζοντα στικ στα σώματά τους. Ο σύζυγός της, Φίλιπ Σνάιντερ και τα δίδυμα συμμετέχουν στον χορό, προτού εμφανιστεί και η ίδια, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να φωτίζεται, κάνοντας έτσι γνωστό ότι είναι έγκυος.







«Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Αυτό κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο» έγραψε στη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένεται να γεννήσει τον χειμώνα.

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