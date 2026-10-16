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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Ερυθρόλευκο πειρατικό στη Μασσαλία!

ΟΛΥ
clock 00:10 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι έπρεπε στο Βελοντρόμ και πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό κόντρα στη Μαρσέιγ χάρη στο γκολ του Έσε(1-0) στο 42ο λεπτό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι ερυθρόλευκοι με το 2/2 στα δύο φιγουράρουν στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα αντιμετωπίσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00.

Ο Έσε, ο οποίος πέτυχε το τέταρτο γκολ του με την ερυθρόλευκη φανέλα, άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό. Ο Τσικίνιο σέντραρε υποδειγματικά και ο Αργεντινός νίκησε τους πάντες στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0.

 Ολυμπιακος: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (73′ Τικνιζιάν), Πουέρτα ( 67’Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Σίλβα (72′ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (67′ Γκονσάλες).

Μαρσέιγ: Ντε Λάνγκε, Γουεά, Μεϊτέ, Αγκέρ, Έμερσον (62′ Γκαρσία), Νάντι (62′ Αρίτ), Γκόμες (75′ Μουμπανιά), Αμπντελί, Αμπνταλά (80′ Κοντογκμπιά), Παϊσάο, Μοπέ (62′ Γκουιρί)

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