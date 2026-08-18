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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πατσίδες: 7η γιορτή σταφυλιού με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη

Σταφύλια γιορτή
clock 11:34 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Γιορτή σταφυλιού διοργανώνει και το 2026, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων και την καθιερώνει με σκοπό να γίνει θεσμός και να προβάλει το προιόν της ευρύτερης περιοχής και της Κρήτης. 

Όπως αναφέρει η πρόσκληση του πολιτιστικού συλλόγου, «σας περιμένουμε να απολαύσουμε άφθονα σταφύλια και να διασκεδάσουμε με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις Πατσίδες». 

Γιορτή σταφυλιου

Ώρα έναρξης 21.30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6943 265 307

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