Πατσίδες: 7η γιορτή σταφυλιού με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη

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Γιορτή σταφυλιού διοργανώνει και το 2026, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων και την καθιερώνει με σκοπό να γίνει θεσμός και να προβάλει το προιόν της ευρύτερης περιοχής και της Κρήτης.

Όπως αναφέρει η πρόσκληση του πολιτιστικού συλλόγου, «σας περιμένουμε να απολαύσουμε άφθονα σταφύλια και να διασκεδάσουμε με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις Πατσίδες».

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Ώρα έναρξης 21.30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6943 265 307

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