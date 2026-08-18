Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζει τον σύντροφό της με τον γιο της

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Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε μία φωτογραφία του συντρόφου της από το ταξίδι τους στις Μαλβίδες όπου και γιόρτασε τα γενέθλιά της.

Στη φωτογραφία, ο Δημήτρης Σπυρωνίδης έχει στους ώμους τους τον μικρό Πάρη, με τους δυο τους να είναι ντυμένοι στα μαύρα.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως ο έρωτάς της για τον αγαπημένο της γίνεται πιο έντονος χάρη στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στο παιδί της.

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… Ανεκτίμητο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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