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ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό τσακάλι έμεινε με νευρολογικά ελλείμματα: Γλίτωσε τον θάνατο μετά από τροχαίο

τσακαλι
clock 10:55 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ, δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός μικρού τσακαλιού, το οποίο επέζησε από τροχαίο ατύχημα στη Μεσσηνία και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Στη φωτογραφία, το τσακάλι βρίσκεται σε μέρος που το «βλέπει» το φως του ήλιου. Όπως εξηγεί ο σύλλογος, το ζώο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία του άφησε νευρολογικά ελλείμματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μακρά περίοδο ανάρρωσης. Σύμφωνα με το μήνυμα της ΑΝΙΜΑ, η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με το μικρό τσακάλι να παραμένει υπό τη φροντίδα των ανθρώπων του Κέντρου στα Καλύβια.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση της ΑΝΙΜΑ το απόγευμα της Δευτέρας, ο σύλλογος γράφει: «Το τσακαλάκι από τη Μεσσηνία λιάζεται. Ήλθε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση από τροχαίο ατύχημα, που του άφησε κάποια νευρολογικά ελλείμματα. Βρίσκεται για αποκατάσταση στο Κέντρο Περίθαλψης στα Καλύβια, και η ανάρρωσή του θα διαρκέσει αρκετούς μήνες».

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