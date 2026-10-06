Πώς φοράνε το κραγιόν φέτος το φθινόπωρο

Υπάρχει ένας νέος τρόπος να φορέσεις το κραγιόν σου αυτό το φθινόπωρο και, αν κρίνουμε από τις Hailey Bieber, Sadie Sink και Kaia Gerber, δεν χρειάζεται να είσαι pro makeup artist για να το πετύχεις. Το κραγιόν γίνεται πιο cool όταν χάνει λίγη από την αυστηρότητά του. Έτσι αυτήν τη σεζόν, τα περιγράμματα μαλακώνουν, οι άκρες σβήνουν και το χρώμα μοιάζει σχεδόν «θολό». Αυτή είναι η τάση των blurred lips, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τα αψεγάδιαστα, τέλεια σχηματισμένα χείλη που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τάση δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείς να τη δοκιμάσεις με ένα βαθύ berry, ένα κόκκινο του κρασιού, ένα καφέ εμπνευσμένο από τα ’90s ή ακόμη και με ένα nude. Η διαφορά βρίσκεται στην εφαρμογή. Αντί να σχεδιάσεις με ακρίβεια το περίγραμμα και να γεμίσεις τα χείλη σου μέχρι την τελευταία γωνία, εφαρμόζεις το προϊόν χαλαρά και αφήνεις το χρώμα να «σβήσει» στις άκρες. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανεπιτήδευτο, λίγο πιο sexy και σίγουρα πιο σύγχρονο.

Get the look: Πώς να υιοθετήσεις την τάση των blurred lips



Ξεκίνα με καλά ενυδατωμένα χείλη. Ένα lip balm ή lip oil θα δημιουργήσει τη λεία βάση που χρειάζεται για να πετύχεις τα blurred lips. Στη συνέχεια, αντί να εφαρμόσεις το κραγιόν με απόλυτη ακρίβεια, βάλε μικρή ποσότητα στο κέντρο των χειλιών και άπλωσέ τη προς τα έξω με το δάχτυλο. Μπορείς να περάσεις ελάχιστο προϊόν και στο περίγραμμα, αλλά χωρίς να το «ζωγραφίσεις». Θέλουμε η ένταση να βρίσκεται κυρίως στο κέντρο και να μειώνεται σταδιακά προς τις άκρες.







Αν θέλεις οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις lip liner, διάλεξε μια απόχρωση κοντά στο κραγιόν σου και χρησιμοποίησέ τη μόνο για να δώσεις διακριτικό σχήμα στα χείλη σου. Στη συνέχεια, σβήσε τις γραμμές με ένα μικρό πινέλο ή με το δάχτυλο, ώστε να μη φαίνεται πού τελειώνει το μολύβι και πού αρχίζει το κραγιόν. Για ένα ακόμη πιο σύγχρονο αποτέλεσμα, κράτησε το φινίρισμα ελαφρώς satin ή glossy κι απόφυγε τα απόλυτα ματ κραγιόν.







Όπως καταλαβαίνεις, το κραγιόν σου φέτος το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να είναι εντυπωσιακό. Λίγο σβησμένο, λίγο glossy, ελαφρώς «δαγκωμένο» και με την κατάλληλη δόση ’90s attitude, είναι το lip look που φορούν ήδη τα πιο cool girls στο street style και τα social media.

Πηγή: jenny.gr

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