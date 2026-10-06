Έρχεται καταιγίδα; Το λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σου κοστίσει χιλιάδες ευρώ

Οι φθινοπωρινές και χειμερινές καταιγίδες συνοδεύονται συχνά από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ένας και μόνο κεραυνός που θα χτυπήσει το δίκτυο ηλεκτρισμού της περιοχής σας, ακόμα και σε απόσταση χιλιομέτρων, μπορεί να προκαλέσει απότομη υπερφόρτωση της τάσης του ρεύματος.

Τα σύγχρονα σπίτια είναι γεμάτα με ευαίσθητα ψηφιακά κυκλώματα. Μια ξαφνική υπέρταση μπορεί να τα «κάψει» σε κλάσματα του δευτερολέπτου, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές ή ακόμα και βραχυκύκλωμα.

Για να προστατέψετε την περιουσία σας, δείτε ποιες συσκευές πρέπει να αποσυνδέσετε από το ρεύμα πριν ξεσπάσει η καταιγίδα.

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1. Οι «κόκκινες» συσκευές: Άμεση αποσύνδεση



Αυτές οι συσκευές είναι οι πιο ευάλωτες και οι πιο ακριβές για να αντικατασταθούν. Πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα οπωσδήποτε:



• Υπολογιστές, Laptops και Monitors: Οι μητρικές πλακέτες και τα τροφοδοτικά τους καταστρέφονται πανεύκολα από την παραμικρή αυξομείωση της τάσης.



• Τηλεοράσεις και Soundbars: Οι σύγχρονες Smart TVs λειτουργούν ουσιαστικά ως υπολογιστές και είναι εξαιρετικά ευαίσθητες.



• Μόντεμ / Router: Προσοχή εδώ! Το router δεν κινδυνεύει μόνο από την πρίζα του ρεύματος, αλλά και από το καλώδιο του τηλεφώνου (DSL) ή των οπτικών ινών. Αποσυνδέστε και τα δύο.



• Κονσόλες PlayStation / Xbox: Τα συστήματα gaming διαθέτουν εξελιγμένους επεξεργαστές που «τηγανίζονται» εύκολα από υπερτάσεις.

2. Μικροσυσκευές και Φορτιστές



Συχνά τις ξεχνάμε, αλλά το ρίσκο παραμένει υψηλό:



• Φορτιστές κινητών και Power Banks: Αν είναι συνδεδεμένοι στο ρεύμα, μπορεί να καταστρέψουν και το ίδιο το κινητό σας τηλέφωνο.



• Συσκευές κουζίνας πάγκου: Καφετιέρες (ειδικά οι compact με ψηφιακές οθόνες), φρυγανιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων και μπλέντερ.

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3. Τι γίνεται με τα Κλιματιστικά (Air Conditioners);



Αν η καταιγίδα σάς βρει με το κλιματιστικό αναμμένο, κλείστε το αμέσως και βγάλτε το από την πρίζα (αν η πρόσβαση είναι εύκολη). Η ξαφνική διακοπή και η ακαριαία επαναφορά του ρεύματος με υψηλή τάση είναι η νούμερο ένα αιτία που «καίγονται» οι πλακέτες Inverter και οι συμπιεστές των κλιματιστικών.

Το δίλημμα: Ψυγείο ή κουζίνα



Οι μεγάλες λευκές συσκευές (ψυγείο, καταψύκτης, κουζίνα) συνήθως παραμένουν στην πρίζα επειδή η αποσύνδεσή τους θα αλλοίωνε τα τρόφιμα ή επειδή οι πρίζες τους είναι κρυμμένες πίσω από έπιπλα.

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Αν και είναι ελαφρώς πιο ανθεκτικές από ένα laptop, δεν είναι άτρωτες.

Πώς να προστατευτείτε μόνιμα



Το να τρέχετε να βγάλετε 20 πρίζες κάθε φορά που βροντάει δεν είναι πάντα εφικτό. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει δύο εξαιρετικές λύσεις:



1. Πολύπριζα Ασφαλείας (Surge Protectors): Αντικαταστήστε τα απλά πολύπριζα με πολύπριζα που διαθέτουν προστασία από υπερτάσεις (θα δείτε ένδειξη σε Joule). Είναι ιδανικά για το Net/TV corner του σπιτιού.



2. Επιτηρητής τάσης στον πίνακα: Η καλύτερη και πιο οικονομική λύση σε βάθος χρόνου. Ένας αδειούχος ηλεκτρολόγος μπορεί να εγκαταστήσει μια ειδική συσκευή (αντικεραυνικό / επιτηρητή) στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού σας, η οποία «κόβει» αυτόματα το ρεύμα αν ανιχνεύσει επικίνδυνη υπέρταση, προστατεύοντας όλο το οίκημα.

Το έξυπνο tip: Μην περιμένετε να πέσουν οι πρώτοι κεραυνοί για να αρχίσετε να βγάζετε καλώδια. Αν η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα, προετοιμάστε το σπίτι σας από πριν.

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