Θάλασσα: Πώς θα καταλάβετε αν είναι καθαρή πριν μπείτε στο νερό – Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι πάντα ορατή με γυμνό μάτι. Εκτός από πλαστικά, σκουπίδια και άλλα απορρίμματα, το θαλασσινό νερό μπορεί να επιβαρύνεται από λύματα, πετρελαιοειδή, χημικές ουσίες και παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα αντιληπτοί από την εικόνα της θάλασσας.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων και ρύπων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Παράλληλα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, απορρυπαντικά, βιομηχανικές ουσίες και λύματα μπορούν να μεταφερθούν στη θάλασσα ακόμη και από περιοχές που βρίσκονται μακριά από την ακτογραμμή.

Για τον λόγο αυτό, οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να γνωρίζουν ποια σημάδια μπορεί να υποδεικνύουν ότι μια περιοχή δεν είναι κατάλληλη για κολύμπι.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν είναι η ασυνήθιστη εμφάνιση του νερού. Θολό ή περίεργα χρωματισμένο νερό, έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά, επίμονος αφρός στην επιφάνεια, σκουπίδια ή ακόμη και νεκρά ψάρια αποτελούν ενδείξεις που καλό είναι να μην αγνοούνται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης κοντά σε σημεία όπου καταλήγουν αγωγοί ή ρέματα. Μετά από έντονη βροχόπτωση, η αποφυγή του μπάνιου σε ορισμένες παράκτιες περιοχές μπορεί να αποτελέσει ασφαλέστερη επιλογή, καθώς τα νερά της βροχής είναι δυνατό να παρασύρουν ρύπους και μικροοργανισμούς από το έδαφος και το αποχετευτικό δίκτυο προς τη θάλασσα.

Ωστόσο, η καθαρή εικόνα του νερού δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση. Μια θάλασσα μπορεί να φαίνεται πεντακάθαρη και παρ’ όλα αυτά να περιέχει μικροοργανισμούς ή χημικούς ρύπους που δεν είναι ορατοί. Για αυτόν τον λόγο, οι επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων και οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών αποτελούν πιο αξιόπιστο οδηγό για την καταλληλότητα μιας παραλίας.

Παράλληλα, η αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών στο νερό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη φυκιών και σε μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το θαλάσσιο οικοσύστημα και να προκαλέσει προβλήματα στη θαλάσσια ζωή.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Η κολύμβηση σε μολυσμένα ή ακατάλληλα νερά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία. Η επαφή με το νερό είναι δυνατό να οδηγήσει σε ερεθισμούς του δέρματος, των ματιών και των αυτιών, ενώ η κατάποση νερού μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από άτομα που έχουν ανοιχτές πληγές, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν σημείο εισόδου μικροοργανισμών στον οργανισμό. Μεταξύ των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν μετά την έκθεση σε ακατάλληλα νερά είναι εξανθήματα, ερεθισμοί, κοκκίνισμα των ματιών, ωτίτιδα, ναυτία, εμετός και διάρροια.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν έντονα ή επίμονα συμπτώματα μετά το μπάνιο, συνιστάται η επικοινωνία με γιατρό.

Πέρα από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί σημαντική απειλή και για το περιβάλλον. Τα πλαστικά μπορούν να διασπαστούν σε μικροπλαστικά, να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να παραμείνουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έτσι, πριν από κάθε μπάνιο, η απουσία σκουπιδιών και η διαύγεια του νερού αποτελούν μεν θετικές ενδείξεις, δεν μπορούν όμως να εγγυηθούν από μόνες τους ότι η θάλασσα είναι απολύτως καθαρή. Όταν υπάρχουν υποψίες για πιθανή ρύπανση, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να αποφεύγεται η είσοδος στο νερό και να αναζητούνται οι επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών για την ποιότητα των υδάτων.

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