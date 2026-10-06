Καμπανάκι από την Επιτροπή Νόμπελ: «Ανησυχία για την κατεύθυνση του κόσμου»

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο γραμματέας της επιτροπής του Βραβείου Ειρήνης Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, για την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη μας, σε συνέντευξή του, χθες Δευτέρα (05.10.2026).

«Η επιτροπή του Βραβείου Ειρήνης Νόμπελ παρακολουθεί στενά τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, που βρίσκεται σε αναταραχή, και εκείνους που προωθούν νέους τρόπους συνεργασίας που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του βραβείου», δήλωσε ο γραμματέας της.

Ο γραμματέας της πενταμελούς Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, προετοιμάζει τους φακέλους της και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις αλλά δεν ψηφίζει. Φέτος ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (09.10.2026).

Μιλώντας με γενικούς όρους σχετικά με το έργο της επιτροπής, σε χθεσινή του συνέντευξη, ο Χαρπβίκεν είπε ότι παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στη νέα τάξη πραγμάτων.

«Γνωρίζουμε τι αφήνουμε πίσω μας, δεν γνωρίζουμε πόσο από αυτό θα επιβιώσει και με ποια μορφή και σίγουρα δεν γνωρίζουμε τι θα έρθει», δήλωσε.

«Αυτό είναι κάτι που η επιτροπή, φυσικά, λαμβάνει πολύ στα σοβαρά στις διαβουλεύσεις της, επιπλέον γιατί κάποιες από τις τάσεις που βλέπουμε διεθνώς είναι τάσεις απειλητικές για πολλές από τις αξίες τις οποίες το Βραβείο Ειρήνης Νόμπελ υποστήριζε σε όλη την ιστορία του», πρόσθεσε.

Το βραβείο θεσπίστηκε από τον Σουηδό μηχανικό Αλφρεντ Νόμπελ το 1895 μέσα από τη διαθήκη του και απονέμεται στο πρόσωπο εκείνο «ο οποίος έχει κάνει ο,τι περισσότερο ή ό,τι καλύτερο για την προαγωγή της συναδέλφωσης μεταξύ των εθνών, την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών, καθώς και τη διοργάνωση και προώθηση συνεδρίων για την ειρήνη».

Όταν ρωτήθηκε αν η επιτροπή θα μπορούσε κάποια στιγμή να βραβεύσει κάποιον που ενδιαφέρεται για το πώς πρέπει να μοιάζει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, ο Χαρπβίκεν απάντησε: “Φυσικά, είναι σαφές ότι εκείνοι που είναι σε θέση —μέσα στην περίοδο μετάβασης που διανύουμε— να δρομολογήσουν νέους θεσμούς, νέες πρωτοβουλίες και νέους τρόπους εργασίας, οι οποίοι θα εναρμονίζονται με τους ίδιους τους στόχους που έθεσε ο Άλφρεντ Νόμπελ στη διαθήκη του θα ήταν [οι καταλληλότεροι υποψήφιοι].»

«Γιατί, εν τέλει, αυτό αποτελεί φυσικά το κριτήριο για το έργο της επιτροπής. Πρόκειται, προφανώς, για κάτι που η επιτροπή θα αναζητούσε», επεσήμανε.

«Το γεγονός ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή δεν σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη υποψηφίων ή ότι το Βραβείο Ειρήνης χάνει τη σημασία του,» δήλωσε ο Χάρπβικεν, προσθέτοντας: «Δεν ανησυχώ για το βραβείο, αλλά ανησυχώ για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει ο κόσμος».

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