Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η βαριά ατζέντα και η κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία της επίσκεψης

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Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια φάση συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Παράλληλα, η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μία από τις σπάνιες στιγμές που εγκαταλείπει τις ΗΠΑ, επιλέγει να μην συνδυάσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κάτι που αποτελεί παρέκκλιση από την παραδοσιακή πρακτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η κίνηση αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ανεξάρτητα από το ευρύτερο ελληνοτουρκικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), ενώ έχουν εκφράσει τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ατζέντα της επίσκεψης

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Αμερικανού ομολόγου του.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις. Επιπλέον, θα τεθούν θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου, επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των διμερών δεσμών.

Συμφωνίες και συνεργασίες

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα, θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Επιπλέον, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Παράλληλα, καταδεικνύουν τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην Αθήνα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη χρονική συγκυρία της επίσκεψης, εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Δηλώσεις Μάρκο Ρούμπιο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν αναχωρήσει από τη βάση Σεν Άντριου στο Μέριλαντ για τη μίνι περιοδεία του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να την επισκεφτούμε», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

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