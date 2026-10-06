Θεσσαλονίκη: Απέδρασε από περιπολικό και συνελήφθη τέσσερις μέρες αργότερα

Άνοιξε την πόρτα του περιπολικού κι έγινε… καπνός, την ώρα που αστυνομικοί τον μετέφεραν στα κρατητήρια από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για έναν Αλγερινό 21 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατάφερε να αποδράσει και παρέμεινε ασύλληπτος για τέσσερις ημέρες. Εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή του Κιλκίς, ύστερα από επιχείρηση αστυνομικών της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ. Μαζί του συνελήφθη κι ένας 22χρονος Έλληνας που φαίνεται να του παρείχε στέγη τα προηγούμενα 24ωρα.

Οι δύο νεαροί παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκαν ένοχοι για τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις. Ο 21 ετών Αλγερινός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων (φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του), ενώ ο 22χρονος Έλληνας σε φυλάκιση 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, με την ποινή του να μετατρέπεται προς 10 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, ο αλλοδαπός καλείται να εκτίσει την ποινή του η οποία δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε και υπό αυτές τις συνθήκες οδηγείται στις φυλακές.

Απολογούμενος ο 21 ετών άντρας παραδέχθηκε ότι άνοιξε την πόρτα και διέφυγε, τονίζοντας ότι αρχικά φιλοξενήθηκε από γνωστό του στην Μενεμένη, ενώ στη συνέχεια μέσω μίας φίλης του αναζήτησε δουλειά και έτσι βρήκε καταφύγιο στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του. Από την πλευρά του, ο 22χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της υπόθαλψης, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο ούτε το ποινικό του παρελθόν και δέχθηκε να του προσφέρει εργασία μετά τη μεσολάβηση της κοινής τους γνωστής. «Χρειαζόμαστε χέρια στην επιχείρηση, το πρωί δούλευε και το βράδυ έμενε στο σπίτι», πρόσθεσε.

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