Επιδότηση για μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων

Ένα νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους, στα πρότυπα του «Προσωπικού Βοηθού» για τα άτομα με αναπηρία, εξετάζει η κυβέρνηση. Στόχος είναι να προσφέρεται οργανωμένη υποστήριξη σε συνταξιούχους που χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους, με το πρόγραμμα να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μακροχρόνια φροντίδα.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και, εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια. Η φιλοσοφία του είναι να ενισχυθεί η φροντίδα στο σπίτι και να μπορούν περισσότεροι ηλικιωμένοι να παραμένουν στο οικείο περιβάλλον τους, με μεγαλύτερη αυτονομία.

Στον σχεδιασμό για τη μακροχρόνια φροντίδα περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση των ΚΑΠΗ και του «Βοήθεια στο Σπίτι», η επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και η αξιοποίηση υπηρεσιών όπως ο Προσωπικός Ιατρός και οι δομές ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

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