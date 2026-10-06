Ηράκλειο: Αυξήθηκε η χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας - Τι λέει ο Διοικητής της Τροχαίας

Στο 92% έχει ανέλθει το ποσοστό των οδηγών που χρησιμοποιούν κράνος στο Ηράκλειο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η βελτίωση στη χρήση της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, αστυνόμος Α΄ Στέλιος Καρακούδης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Γιώργου I. Παπαδάκη, φέτος η χρήση ζώνης έχει φτάσει στο 84%, από μόλις 46% τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών, την ώρα που η οδική ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο της προσπάθειας της Τροχαίας. Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, μάλιστα, το 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 37% στα τροχαία δυστυχήματα, η μεγαλύτερη μείωση σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον κ. Καρακούδη.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή ευθύνης της Τροχαίας Ηρακλείου, τα θανατηφόρα τροχαία φέτος κινούνται, όπως είπε, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων καταγράφεται εκτός του αστικού ιστού, γεγονός που αναδεικνύει και τον ιδιαίτερο κίνδυνο που υπάρχει στο επαρχιακό και ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Ο διοικητής της Τροχαίας αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι η βασική δυσκολία είναι ο μεγάλος αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν σε σχέση με τις δυνατότητες του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

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(Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, αστυνόμος Α΄ Στέλιος Καρακούδης)

Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου η πέμπτη δράση «Ασφαλώς Κυκλοφορώ», με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Περισσότερα από χίλια παιδιά αναμένεται να περάσουν από το πάρκο και να συμμετάσχουν στις δράσεις, μαθαίνοντας από μικρή ηλικία τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Ο κ. Καρακούδης χαρακτήρισε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στολίδι για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς διαθέτει εννέα διαφορετικούς σταθμούς, μέσα από τους οποίους τα παιδιά εκπαιδεύονται στην πράξη για τη σωστή και ασφαλή συμπεριφορά στον δρόμο. Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία, όπως ανέφερε, αποτελεί βασικό κομμάτι της προσπάθειας για να διαμορφωθούν αυριανοί οδηγοί με μεγαλύτερη συνείδηση και σεβασμό στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

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