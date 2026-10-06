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ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση στη Θεσσαλονίκη: Έβαλε πορνό στο κινητό και αυνανίστηκε μπροστά σε όλους!

πτήση - επιβάτες
clock 14:49 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, όταν κατά τη διάρκειά της σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας 57χρονος επιβάτης παρακολούθησε πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια προέβη σε άσεμνη πράξη εντός του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση της πτήσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 57χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.

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