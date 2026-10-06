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ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πυροβολισμοί σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας -Εντοπίστηκε όπλο, τρεις συλλήψεις

περιπολικό
clock 11:25 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:50 της Τρίτης, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Αστυνομία κάλεσε ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας, που άκουσε τους πυροβολισμούς και φωνές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, εντόπισαν στο υπόγειο έναν κάλυκα και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι 22 χιλιοστών. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Οι τρεις συλληφθέντες είχαν ανεβεί στον 5ο όροφο για να μην τους βρουν οι αστυνομικοί, αλλά δεν κατάφεραν να διαφύγουν.

Εις βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες, ηλικίας 20 και 18 ετών, κατηγορούνται για συνέργεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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