«Με κάνουν και φρίττω αυτά που ακούω»: Γυναίκα από την Πάτρα έχει κάνει 60 φορές πλασμαφαίρεση και εξηγεί

«Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω». Έτσι περιγράφει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που ήρθε στην επικαιρότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ουρανία Τσιρίκου από την Πάτρα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η ίδια μιλά για την άγνωστη θεραπευτική διαδικασία στο ευρύ κοινό, που της έχει σώσει τη ζωή.

Η δική της περιπέτεια με την ασθένεια ξεκίνησε το 2017, όταν διαγνώστηκε με νόσημα του αίματος. Από τότε έχει αναμετρηθεί με τέσσερις υποτροπές. Κάθε φορά που, όπως λέει χαρακτηριστικά, «ξυπνάει η νόσος», η θεραπεία επιστρέφει στη ζωή της. Συνολικά, έχει υποβληθεί σε περίπου 60 πλασμαφαιρέσεις στη Νεφρολογική Κλινική του «Αγίου Ανδρέα».

Στο ερώτημα πώς αισθάνεται με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θεραπεία έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα μέσα από ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και για έναν διαφορετικό λόγο, που αφορά αισθητικό αποτέλεσμα, η Ουρανία Τσιρίκου απαντά με έντονη φόρτιση: «Αυτά που ακούω με έχουν κάνει και φρίττω. Και το λέω αυτό διότι εμένα αυτή η θεραπεία με κρατάει στη ζωή».

Η ίδια επιμένει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη. «Δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση», λέει. «Ο οργανισμός παθαίνει σοκ» εξηγεί και περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία:

«Το πρώτο μισάωρο κρυώνω πάρα πολύ και τρέμω πάρα πολύ. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο της προετοιμασίας. Χορηγούνται φάρμακα, μεταξύ άλλων κορτιζόνη, παυσίπονο και αντιισταμινικό. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου τη μία ή τις δύο ώρες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από γιατρό. Η αρτηριακή πίεση ελέγχεται διαρκώς και το εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται δίπλα της, παρακολουθώντας την κατάστασή της.

«Απορώ γι’ αυτά που λέγονται ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι συνεχώς δίπλα μου, με ρωτάνε “Πώς είσαι, Ράνια;”, “Πώς νιώθεις;”. Κι αυτό το κάνουν για να ελέγχουν εάν είμαι εντάξει, μην τυχόν και υπάρχουν παρενέργειες».

Αυτή η επικοινωνία, όπως περιγράφει, αποτελεί μέρος της ίδιας της θεραπείας. Γιατί όταν ένας άνθρωπος περνά επανειλημμένα από μια τόσο απαιτητική διαδικασία, δεν αντιμετωπίζει μόνο μια ιατρική κατάσταση. Αντιμετωπίζει φόβο, αγωνία και σωματική εξάντληση.

Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται, η δοκιμασία δεν τελειώνει αμέσως. Η Ουρανία περιγράφει έντονη εξάντληση και χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει.

Στο ερώτημα εάν την έχουν φοβίσει όσα έχει ακούσει και διαβάσει και, κατ’ επέκταση, εάν σε περίπτωση υποτροπής της νόσου θα σκεφτεί αν θα υποβληθεί ξανά στη συγκεκριμένη θεραπεία, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: «Αν υποτροπιάσω, δεν θα το σκεφτώ, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής του “Αγίου Ανδρέα”».

Και αμέσως μετά συμπυκνώνει σε μία φράση όσα σημαίνει για εκείνη η συγκεκριμένη θεραπεία: «Αν δεν το κάνω, θα πεθάνω».

Από το 2017 μέχρι σήμερα, η Ουρανία έχει μάθει να ζει με την πιθανότητα μιας νέας υποτροπής. Τέσσερις φορές η ασθένεια έχει επιστρέψει και τέσσερις φορές έχει χρειαστεί να περάσει ξανά από μια διαδικασία που, όπως ξεκαθαρίζει, δεν θα συνιστούσε σε κανέναν εάν υπήρχε άλλη επιλογή.

«Απορώ, λοιπόν, πώς μιλάνε έτσι απλά και με τόση ευκολία για μία τέτοια διαδικασία και μάλιστα για αλλότριους λόγους, για αναγέννηση και διατήρηση της νεότητας. Είναι εξοργιστικό. Δημιουργούν και πολύ άσχημο κλίμα για τους ασθενείς, η ζωή των οποίων εξαρτάται από αυτή τη θεραπεία. Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα έμπαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα υποστεί όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα ότι βιώνω εγώ κάθε φορά. Και θα το κάνω όταν η νόσος υποτροπιάζει, διότι η συνέχιση της θεραπείας αυτής είναι συνδεδεμένη με τη ζωή μου».

Το μήνυμα στους ασθενείς: «Μην διακόπτετε τη θεραπεία»

Τη σημασία της πλασμαφαίρεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, αλλά και την ανάγκη να μην προκαλείται πανικός γύρω από τη θεραπεία, υπογράμμισε ο διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Άγ. Ανδρέας» και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Περικλής Δουζδαμπάνης.

Ο κ. Δουζδαμπάνης αναφέρθηκε αρχικά στην πλασμαφαίρεση και στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο.

Όπως εξηγεί, η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται όταν πληρούνται συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια και αφορά, μεταξύ άλλων, ασθενείς με αυτοάνοσα, αιματολογικά και νεφρολογικά νοσήματα, στα οποία εμπλέκονται παθολογικά αντισώματα ή άλλοι παράγοντες.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπεία την οποία χορηγούμε σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποιο νεφρολογικό νόσημα, στα οποία συνήθως εμπλέκονται τα αντισώματα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Ράνια, στην οποία εφαρμόζουμε τη θεραπεία σε απόλυτη συνεργασία με την ομάδα των αιματολόγων του νοσοκομείου μας και τον επικεφαλής της, Παναγιώτη Ζήκο» σημειώνει.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής, η διαδικασία επιτρέπει την απομάκρυνση από το αίμα αντισωμάτων ή άλλων παραγόντων που συνδέονται με συγκεκριμένες παθήσεις. Το πλάσμα που αφαιρείται αντικαθίσταται, ανάλογα με την περίπτωση και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, ώστε να διατηρείται η απαραίτητη ισορροπία στον οργανισμό του ασθενούς.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για θεραπεία που δεν εφαρμόζεται αδιάκριτα, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες ενδείξεις και προσεκτική ιατρική αξιολόγηση.



«Πολλές φορές, όταν είναι να πάρουμε την απόφαση για να κάνουμε πλασμαφαίρεση, το σκεφτόμαστε μία, δύο και τρεις φορές και μπορεί να κάνουμε και ιατρικό συμβούλιο για να δούμε την πορεία του ασθενούς. Δρούμε ομαδικά» σημείωσε.

Με αφορμή αναφορές ότι ορισμένοι ασθενείς έχουν διακόψει τη θεραπεία τους εξαιτίας της δημόσιας συζήτησης γύρω από την πλασμαφαίρεση, ο κ. Δουζδαμπάνης ήταν κατηγορηματικός ότι οι ασθενείς που έχουν σαφή ένδειξη δεν θα πρέπει να διακόπτουν τη θεραπεία χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους.

«Δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται οι ασθενείς. Οι ασθενείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αντιμετώπισης με πλασμαφαίρεση πρέπει κανονικά να συνεχίζουν τη θεραπεία τους. Είναι ζωτικής σημασίας θεραπεία για συγκεκριμένα νοσήματα», υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για αντιγήρανση»

Ο κ. Δουζδαμπάνης αναφέρθηκε και στη χρήση της πλασμαφαίρεσης ως λεγόμενης «αναγεννητικής» ή αντιγηραντικής θεραπείας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία μπορεί να αναστείλει τη γήρανση.

Όπως εξηγεί, «η γήρανση αποτελεί μια σύνθετη βιολογική διαδικασία και η αφαίρεση ενός συγκεκριμένου παράγοντα από το πλάσμα δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει συνολικά στους μηχανισμούς που ευθύνονται για τη γήρανση».

«Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι οι αναγεννητικές θεραπείες με πλασμαφαίρεση μπορεί να έχουν κάποιο όφελος», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ισχυρισμούς «αντιεπιστημονικούς».

Μάλιστα, σχολίασε πως εάν η πλασμαφαίρεση αποτελούσε αποδεδειγμένη αντιγηραντική θεραπεία, «θα κάναμε όλοι πλασμαφαιρέσεις και θα γινόμασταν όλο και πιο νέοι».

Ο κ. Δουζδαμπάνης αναφέρθηκε και στην εμπειρία του Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας» στην εφαρμογή της μεθόδου. Όπως είπε, το νοσοκομείο διαθέτει σημαντική εμπειρία ως κέντρο πλασμαφαίρεσης και έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα πολλούς ασθενείς, τόσο με αιματολογικά νοσήματα όσο και με αυτοάνοσα.

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