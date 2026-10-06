Σύσκεψη στη Λότζια: Τρέχουν οι διαδικασίες για αποζημιώσεις και υποδομές στο Ηράκλειο

Η επίσπευση της καταγραφής των ζημιών τόσο στις Δημοτικές υποδομές όσο και στην ιδιωτική περιουσία βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια, υπό τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των επόμενων βημάτων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ανακούφιση των πολιτών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός του Δήμου έχει επιδείξει πάρα πολύ καλά αντανακλαστικά, σημειώνοντας: «Ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή δραστηριοποιήθηκε και με συνεχείς συναντήσεις εργασίας από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν έχασε καθόλου χρόνο. Προκαλέσαμε άμεσα την κήρυξη των πληγεισών περιοχών του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προχωράμε προς τις κατευθύνσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμενοποιηθεί μετά και τις τελευταίες συναντήσεις και τις οποίες εμείς ούτως ή άλλως είχαμε προετοιμάσει. Αυτές αφορούν αφενός τις αποζημιώσεις για την ιδιωτική περιουσία και αφετέρου την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών. Είναι δύο τα σκέλη και στα δύο είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε την ανάγκη να επισπευσθεί η καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές που συγκροτούνται και προς την κατεύθυνση αυτή, ζήτησε τη στενή συνεργασία των Προέδρων με την Τεχνική Υπηρεσία για την υπόδειξη των ζημιών στο αγροτικό και οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι αυτοψίες τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η ταχύτατη σύνταξη και κατάθεση του σχετικού φακέλου στα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να εκκινήσει η αποκατάσταση του δημόσιου δικτύου.

Όσον αφορά την αποζημίωση των κατοικιών και της ιδιωτικής περιουσίας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων θα συνδράμουν ενεργά στην ενημέρωση των πληγέντων ενώ ήδη ο Δήμος έχει ανακοινώσει αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης. Η αναγνώριση των δικαιούχων και η καταβολή των ενισχύσεων για φυσικές καταστροφές πραγματοποιείται από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου για την υποστήριξη των δημοτών.

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Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 5 Οκτωβρίου 2026, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι εξής περιοχές:

Η Δημοτική Ενότητα Τεμένους

Η Δημοτική Ενότητα Παλιανής

Η Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνης

Οι Δημοτικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών

Η 3η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας& Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, η Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Γιάννα Καλονάκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μανόλης Χαιρέτης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: 1ης Δ.Κ. Αγγελική Θεοδοσάκη, 3ης Δ.Κ. Βασίλης Τριτσάρης , Προφήτη Ηλία Μανόλης Τσατσαράκης, Κυπαρισσίου Μαρία Σταυρακάκη, Κάτω Ασιτών Αστρινός Χριστοδουλάκης, Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Πυργού Μιχάλης Χαιρέτης, Πενταμοδίου Γιάννης Γιαμνιαδάκης, Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Βενεράτου Βαγγέλης Μαραγκάκης, Καλλιθέας Μαρία Χουρδάκη, Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, Κερασίων Γιάννης Κογκάκης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης, Νέα Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς και η Αντιπρόεδρος Μαρία Χριστοδούλου, Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης, Σκαλανίου Κώστας Στειακάκης, Βουτών Μπάμπης Αλογδιανάκης. Επίσης τα στελέχη όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα από την Τεχνική υπηρεσία, Γιώργος Μανουσάκης, Γιώργος Σμυρνάκης, Σγουρίτσα Ποιταροκοίλη, Πέπη Βαλύρη, Δέσποινα Βαρσαμιδάκη από την Οικονομική υπηρεσία Νίκος Φανταουτσάκης, Κοινωνικής Μέριμνας Αντώνης Πασπαλιάρης και Ευτυχία Κριτσωτάκη, Καθαριότητας Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Πολιτικής Προστασίας Μανόλης Κουκιαδάκης και Μαρία Μουντράκη.

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