Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα 0-1: Η νίκη δεν ήταν αρκετή, θα διεκδικήσει στα play offs την πρόκριση στο Euro

Μέσω των playoffs που θα διεξαχθούν στις 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του EURO U21 2027, που θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η «γαλανόλευκη» ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο «Mourneview Park» του Λούργκαν, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της... έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στον συνολικό συντελεστή τερμάτων (20-6 έναντι 19-7) με τους Πολωνούς να παίρνουν εντέλει το απευθείας «εισιτήριο» για τα τελικά ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων.



Η ελληνική ομάδα ήθελε διαφορά δύο γκολ για να αφήσει... πίσω της την Πολωνία στη μονομαχία για την καλύτερη δεύτερη, προηγήθηκε με τον Μύθου στο 32’, αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες χωρίς να σημειώσει δεύτερο γκολ και δεν... χάρηκε την 9η νίκη της στις 10 αγωνιστικές του 6ου προκριματικού ομίλου. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (9/10) στη Νιόν.

Η «γαλανόλευκη» συνάντησε μεγάλη αντίσταση απ’ τους Βορειοϊρλανδούς οι οποίοι είχαν μία καλή στιγμή στο 28’ με τον Γκρέιαμ ο οποίος πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 32’ σε εκτέλεση κόρνερ του Άλεν, ο Μύθου σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με τρομερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι κι ακολούθως στο βάθος της εστίας του Γκρέισι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα συνέχισε να επιτίθεται και στο 56’ είχε μία πολύ στιγμή με τον Μπρέγκου, όμως ο γκολκίπερ της Β. Ιρλανδίας πρόλαβε κι έδιωξε, ενώ στο 64’ από φάση διαρκείας στην περιοχή, το πλασέ του Αλμύρα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.



Ο Μπρέγκου είχε ένα καλό σουτ που πέρασε άουτ στο 83’, ενώ στο 90’+1’ ο Θεοδοσουλάκης έκανε απίθανη ευκαιρία πλασάροντας από πλεονεκτική θέση ελάχιστα άουτ...

Διαιτητής: Ουσμάν Ασλάμ (Νορβηγία)



Κίτρινες: 12’ Ρόμπινσον, 31’ Ράσελ - 39’ Μύθου, 44’ Αλεξίου, 48’ Αλμύρας, 54’ Γκούμας, 72’ Καλογερόπουλος



Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Τόμι Ράιτ): Γκρέισι, Κίρνι, Μπριγκς, Χόγκι, Ινγουντ, Ρόμπινσον, Σίμπσον (84’ Ντόνελι), Ράσελ, Γκρέιαμ (84’ Κερκ), Μπράνινγκαν (60’ Μπέρνσαϊντ), Κένι.



ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας, Άλεν (84’ Θεοδοσουλάκης), Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Αλμύρας, Μπακούλας (46’ Μπρέγκου), Γκούμας (57’ Καλοσκάμης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος (54’ Αποστολάκης), Μύθου (74’ Ράλλης).