Χαλιά στο σαλόνι: Το λάθος που κάνουμε όλοι -Ποια διάσταση κάνει τον χώρο να δείχνει μεγαλύτερος

Ένα χαλί στο σαλόνι δεν αποτελεί απλώς μια διακοσμητική λεπτομέρεια. Η σωστή διάσταση και η θέση του μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το πώς φαίνεται ολόκληρος ο χώρος, κάνοντάς τον να δείχνει είτε πιο ενιαίος και ευρύχωρος είτε μικρότερος και «κομμένος» σε επιμέρους σημεία.

Το συνηθέστερο λάθος στη διακόσμηση του σαλονιού δεν αφορά απαραίτητα το χρώμα ή το σχέδιο του χαλιού, αλλά το μέγεθός του. Ένα πολύ μικρό χαλί, για παράδειγμα, μπορεί να αφήνει τον καναπέ και το τραπεζάκι να μοιάζουν απομονωμένα, αντί να αποτελούν μέρος μιας ενιαίας σύνθεσης.

Αυτό συμβαίνει συχνά όταν επιλέγουμε ένα χαλί με βάση μόνο την εμφάνιση ή την τιμή και δεν υπολογίζουμε τις διαστάσεις του δωματίου και τη θέση των επίπλων. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό κομμάτι χαλιού που μοιάζει δυσανάλογο μέσα στο δωμάτιο και τελικά κάνει τον χώρο να δείχνει ακόμη πιο περιορισμένος.

Αντίθετα, ένα χαλί στις σωστές διαστάσεις λειτουργεί σαν «βάση» για τη σύνθεση του σαλονιού. Ενώνει οπτικά τον καναπέ, τις πολυθρόνες και το τραπεζάκι, δημιουργεί συνέχεια στο δάπεδο και βοηθά το δωμάτιο να αποκτήσει πιο ισορροπημένη εικόνα.

Ποιο είναι το σωστό χαλί για το σαλόνι σας

Η επιλογή ενός χαλιού κάθε άλλο παρά ασήμαντη είναι. Το μέγεθός του μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις ενός δωματίου, δημιουργώντας άλλοτε την αίσθηση ενότητας και ευρυχωρίας και άλλοτε μια εικόνα κατακερματισμένη και ασύνδετη.

Πολλοί επιλέγουν το χαλί με βάση την τιμή ή την αισθητική που τους αρέσει, χωρίς να υπολογίζουν επαρκώς το μέγεθος του χώρου και τη διάταξη των επίπλων. Έτσι, ένα μικρό χαλί μπορεί να μοιάζει σαν γραμματόσημο χαμένο μέσα σε μια μεγάλη επιφάνεια από παρκέ ή πλακάκι.

Image

Η δυσαναλογία αυτή δημιουργεί ένα οπτικό σπάσιμο. Αντί το βλέμμα να αντιλαμβάνεται μια ενιαία σύνθεση, καταγράφει ξεχωριστές και ασύνδετες ζώνες.

Από τη μία βρίσκεται το χαλί, από την άλλη ο καναπές και κάπου ανάμεσα το τραπεζάκι του σαλονιού, που μοιάζει να έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια άδεια επιφάνεια χωρίς σαφή σύνδεση με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που συχνά δείχνει μικρότερος από όσο πραγματικά είναι. Αντίθετα, ένα χαλί στις σωστές διαστάσεις λειτουργεί σαν οπτική βάση που ενώνει τα έπιπλα και οργανώνει τον χώρο. Δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας και ευρυχωρίας, ιδιαίτερα σημαντική στις σύγχρονες κατοικίες.

Ποιο είναι το σωστό μέγεθος χαλιού

Η επιλογή των διαστάσεων δεν χρειάζεται να βασίζεται στην τύχη. Υπάρχει ένας απλός κανόνας που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία: το χαλί θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει τα μπροστινά πόδια των βασικών επίπλων.

Στο σαλόνι, αυτό σημαίνει συνήθως ένα χαλί αρκετά μεγάλο ώστε να συνδέει τον καναπέ και το τραπεζάκι του σαλονιού, χωρίς να αφήνει υπερβολικά μεγάλες λωρίδες γυμνού δαπέδου ανάμεσά τους.

Στο υπνοδωμάτιο, αντίστοιχα, το χαλί χρειάζεται να προεξέχει αρκετά από το κρεβάτι, ώστε να δημιουργεί μια πιο άνετη και ολοκληρωμένη εικόνα.

Στο σαλόνι, ιδανικά τα μπροστινά πόδια του καναπέ και των πολυθρόνων πρέπει να πατούν πάνω στο χαλί, ενώ τα πίσω μπορούν να παραμένουν στο δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια άμεση οπτική σύνδεση ανάμεσα στα έπιπλα και το χαλί, ενώ ολόκληρη η σύνθεση αποκτά μεγαλύτερη συνοχή.

Τα λάθη που κάνουν έναν χώρο να δείχνει μικρότερος

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι το λεγόμενο «αιωρούμενο» χαλί. Πρόκειται για ένα μικρό χαλί τοποθετημένο στο κέντρο του δωματίου, χωρίς καμία ουσιαστική επαφή με τα έπιπλα.

Τα συχνότερα λάθη είναι συγκεκριμένα:

Η επιλογή ενός πολύ στενού χαλιού που δεν αγγίζει κανένα από τα πόδια των βασικών επίπλων.

Η τοποθέτηση του χαλιού ακριβώς στο κέντρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική διάταξη των επίπλων.

Η επιλογή σχήματος που δεν ταιριάζει στις αναλογίες του δωματίου, όπως ένα στρογγυλό χαλί σε έναν ιδιαίτερα επιμήκη και ορθογώνιο χώρο.

Η χρήση πολλών μικρών χαλιών χωρίς οπτική και αισθητική συνοχή.

Πρόκειται για λάθη που συνήθως δεν σχετίζονται με κακό γούστο, αλλά με την ελλιπή προσοχή στις αναλογίες. Και μπορούν να εξηγήσουν γιατί ένα σπίτι με αρκετά τετραγωνικά μέτρα εξακολουθεί να δείχνει οπτικά περιορισμένο.

Στους μικρούς χώρους υπάρχει συχνά η τάση να επιλέγεται ένα μικρό χαλί με την ιδέα ότι έτσι το δωμάτιο θα δείχνει λιγότερο φορτωμένο.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: 8 συλλήψεις - Επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»

Κρυφή θυρίδα Γάκα – Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι: Στο "στόχαστρο" της Αρχής Βουρλιώτη για μαύρο χρήμα

Ηράκλειο: Αυξήθηκε η χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας - Τι λέει ο Διοικητής της Τροχαίας