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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Καροτοκεφτέδες

καροτοκεφτεδες
clock 09:42 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (15 τεμάχια)

5 καρότα μεσαίου μεγέθους

150 γρ. φέτα με λιγότερα λιπαρά και αλάτι, τριμμένη

70 γρ. τριμμένη γραβιέρα light ή τριμμένο

3 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο

1/4 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

4 κ.σ. φρυγανιά ολικής άλεσης, θρυμματισμένη

4 κ.σ. αλεύρι Ζέας

2 ασπράδια

αλάτι και πιπέρι

λίγο ελαιόλαδο για το ράντισμα πριν από το ψήσιμο



Εκτέλεση

Βήμα 1: Τρίβουμε τα καρότα και τα στύβουμε καλά με τα χέρια μας, ώστε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά.

Βήμα 2: Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά, με οποιαδήποτε σειρά, σε ένα μεγάλο μπολ. Βάζουμε το μείγμα για τους κεφτέδες στο ψυγείο για 1 ώρα.

Βήμα 3: Πλάθουμε τους καροτοκεφτέδες σε στρογγυλό και πλακέ σχήμα, τους ραντίζουμε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 °C στον αέρα, για 12–15 λεπτά από κάθε πλευρά.

Διατροφική αξία ανά τεμάχιο

Ενέργεια: 62 kcal

Υδατάνθρακες: 18,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 11,3 γρ.

Λιπαρά: 9,4 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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