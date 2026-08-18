Τι θα φάμε σήμερα; Καροτοκεφτέδες

Υλικά (15 τεμάχια)



5 καρότα μεσαίου μεγέθους



150 γρ. φέτα με λιγότερα λιπαρά και αλάτι, τριμμένη



70 γρ. τριμμένη γραβιέρα light ή τριμμένο



3 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο



1/4 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο



4 κ.σ. φρυγανιά ολικής άλεσης, θρυμματισμένη



4 κ.σ. αλεύρι Ζέας



2 ασπράδια



αλάτι και πιπέρι



λίγο ελαιόλαδο για το ράντισμα πριν από το ψήσιμο







Εκτέλεση



Βήμα 1: Τρίβουμε τα καρότα και τα στύβουμε καλά με τα χέρια μας, ώστε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά.



Βήμα 2: Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά, με οποιαδήποτε σειρά, σε ένα μεγάλο μπολ. Βάζουμε το μείγμα για τους κεφτέδες στο ψυγείο για 1 ώρα.



Βήμα 3: Πλάθουμε τους καροτοκεφτέδες σε στρογγυλό και πλακέ σχήμα, τους ραντίζουμε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 °C στον αέρα, για 12–15 λεπτά από κάθε πλευρά.

Διατροφική αξία ανά τεμάχιο



Ενέργεια: 62 kcal



Υδατάνθρακες: 18,3 γρ.



Πρωτεΐνη: 11,3 γρ.



Λιπαρά: 9,4 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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