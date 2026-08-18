Τι θα φάμε σήμερα; Καροτοκεφτέδες

Υλικά (15 τεμάχια)
5 καρότα μεσαίου μεγέθους
150 γρ. φέτα με λιγότερα λιπαρά και αλάτι, τριμμένη
70 γρ. τριμμένη γραβιέρα light ή τριμμένο
3 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο
1/4 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
4 κ.σ. φρυγανιά ολικής άλεσης, θρυμματισμένη
4 κ.σ. αλεύρι Ζέας
2 ασπράδια
αλάτι και πιπέρι
λίγο ελαιόλαδο για το ράντισμα πριν από το ψήσιμο
Εκτέλεση
Βήμα 1: Τρίβουμε τα καρότα και τα στύβουμε καλά με τα χέρια μας, ώστε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά.
Βήμα 2: Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά, με οποιαδήποτε σειρά, σε ένα μεγάλο μπολ. Βάζουμε το μείγμα για τους κεφτέδες στο ψυγείο για 1 ώρα.
Βήμα 3: Πλάθουμε τους καροτοκεφτέδες σε στρογγυλό και πλακέ σχήμα, τους ραντίζουμε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 °C στον αέρα, για 12–15 λεπτά από κάθε πλευρά.
Διατροφική αξία ανά τεμάχιο
Ενέργεια: 62 kcal
Υδατάνθρακες: 18,3 γρ.
Πρωτεΐνη: 11,3 γρ.
Λιπαρά: 9,4 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,7 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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