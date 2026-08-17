Τι θα φάμε σήμερα; Μανιτάρια με πατάτες και φρέσκια ρίγανη στον φούρνο

Υλικά
Για 4 άτομα
1 κιλό πατάτες
120 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
500 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν (λευκά)
500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
500 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο
1 μέτριο κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1 ντομάτα φρέσκια ώριμη
100 ml λευκό ξηρό κρασί
200 ml ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου
8 κλωναράκια ρίγανη φρέσκια
ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Πλένουμε τις πατάτες χωρίς να βγάλουμε τη φλούδα τους και τις κόβουμε σε μικρό καρέ.
Βήμα 2
Κόβουμε τα μανιτάρια πορτομπέλο και σαμπινιόν σε λίγο μεγαλύτερο καρέ από την πατάτα και από τα πλευρώτους κόβουμε το κοτσάνι τους και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψί.
Βήμα 3
Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια. Σε μια μπασίνα τρίβουμε την ντομάτα, σπάμε τις σκελίδες σκόρδου, βάζουμε το λευκό κρασί, τον ζωμό, τη ρίγανη και το ελαιόλαδο.
Βήμα 4
Με ένα σύρμα χειρός ανακατεύουμε το μείγμα. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι στα μανιτάρια με τις πατάτες και περιχύνουμε με το μείγμα από την μπασίνα, ανακατεύοντας να ομογενοποιηθούν με τα υλικά.
Βήμα 5
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 45-50 λεπτά.
Βήμα 6
Σερβίρουμε με ξύσμα λεμονιού και φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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