Τι θα φάμε σήμερα; Μανιτάρια με πατάτες και φρέσκια ρίγανη στον φούρνο

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Υλικά



Για 4 άτομα



1 κιλό πατάτες



120 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο



500 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν (λευκά)



500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους



500 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο



1 μέτριο κρεμμύδι



2 σκελίδες σκόρδο



1 ντομάτα φρέσκια ώριμη



100 ml λευκό ξηρό κρασί



200 ml ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου



8 κλωναράκια ρίγανη φρέσκια



ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι



αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Πλένουμε τις πατάτες χωρίς να βγάλουμε τη φλούδα τους και τις κόβουμε σε μικρό καρέ.

Βήμα 2



Κόβουμε τα μανιτάρια πορτομπέλο και σαμπινιόν σε λίγο μεγαλύτερο καρέ από την πατάτα και από τα πλευρώτους κόβουμε το κοτσάνι τους και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψί.

Βήμα 3



Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια. Σε μια μπασίνα τρίβουμε την ντομάτα, σπάμε τις σκελίδες σκόρδου, βάζουμε το λευκό κρασί, τον ζωμό, τη ρίγανη και το ελαιόλαδο.

Βήμα 4



Με ένα σύρμα χειρός ανακατεύουμε το μείγμα. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι στα μανιτάρια με τις πατάτες και περιχύνουμε με το μείγμα από την μπασίνα, ανακατεύοντας να ομογενοποιηθούν με τα υλικά.

Βήμα 5



Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 45-50 λεπτά.

Βήμα 6



Σερβίρουμε με ξύσμα λεμονιού και φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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