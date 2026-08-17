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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Μανιτάρια με πατάτες και φρέσκια ρίγανη στον φούρνο

μανιτάρια, πατάτες
clock 10:30 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Για 4 άτομα

1 κιλό πατάτες

120 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

500 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν (λευκά)

500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

500 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο

1 μέτριο κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 ντομάτα φρέσκια ώριμη

100 ml λευκό ξηρό κρασί

200 ml ζωμό λαχανικών σπιτικό ή ψυγείου

8 κλωναράκια ρίγανη φρέσκια

ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Πλένουμε τις πατάτες χωρίς να βγάλουμε τη φλούδα τους και τις κόβουμε σε μικρό καρέ.

Βήμα 2

Κόβουμε τα μανιτάρια πορτομπέλο και σαμπινιόν σε λίγο μεγαλύτερο καρέ από την πατάτα και από τα πλευρώτους κόβουμε το κοτσάνι τους και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψί.

Βήμα 3

Προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια. Σε μια μπασίνα τρίβουμε την ντομάτα, σπάμε τις σκελίδες σκόρδου, βάζουμε το λευκό κρασί, τον ζωμό, τη ρίγανη και το ελαιόλαδο.

Βήμα 4

Με ένα σύρμα χειρός ανακατεύουμε το μείγμα. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι στα μανιτάρια με τις πατάτες και περιχύνουμε με το μείγμα από την μπασίνα, ανακατεύοντας να ομογενοποιηθούν με τα υλικά.

Βήμα 5

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 45-50 λεπτά.

Βήμα 6

Σερβίρουμε με ξύσμα λεμονιού και φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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