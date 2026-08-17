Ανώπολη: Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις για την "χωματερή εταιρίας" - Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή

Σε ειρηνική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρούν την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί, φορείς και κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη δημιουργία μονάδας ΑΕΚΚ στο παλιό λατομείο Ανώπολης.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα θα καταθέσει στην Αρχιεπισκοπή υπόμνημα με τα αιτήματα και τις υπογραφές των κατοίκων, ζητώντας τη διακοπή ή τη μη ανανέωση της μίσθωσης του λατομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΚΚ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των φορέων και των Κοινοτήτων της περιοχής, υλοποιώντας την απόφαση της Γ.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την διοργάνωση ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ έξω από τα γραφεία της ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο, για την Τετάρτη 19 Αυγούστου και ώρα 10:00 το πρωί, με θέμα : - Τη διατράνωση της αντίθεσης των φορέων και των κατοίκων της περιοχής για την δημιουργία μονάδας ΑΕΚΚ στο παλιό Λατομείο Ανώπολης, με αίτημα τη διακοπή ή μη ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης του λατομείου. - Την επίδοση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης υπομνήματος με τα αιτήματα των φορέων της περιοχής, καθώς και τα ψηφίσματα των Συλλόγων με τις υπογραφές των κατοίκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: