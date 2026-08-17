Χανιά: Άρθηκε η απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα – Παραμένει στον Κλαδισό

Από το μεσημέρι της Κυριακής άρθηκε η απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα Χανίων, καθώς οι εργαστηριακές μετρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων δεν έδειξαν επιβαρυμένο μικροβιακό φορτίο.

Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση στον Κλαδισό, σε ακτίνα 200 μέτρων από τις εκβολές του ποταμού, καθώς οι σχετικές μετρήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν μικροβιακή επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση:

« Μετά τους από 13 & 14-08-2026 επιτόπιους υγειονομικούς ελέγχους – δειγματοληψίες από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων νερού σε σημεία των ακτών κολύμβησης, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τροποποίηση της Απόφασης ακαταλληλότητας ακτής κολύμβησης, σύμφωνα με την οποία στην ακτή κολύμβησης της Νέας Χώρας επιτρέπεται η κολύμβηση, εκτός από την ακτή κολύμβησης πλησίον του Κλαδισού ποταμού, και συγκεκριμένα 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού, στην οποία παραμένει η απαγόρευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των λουόμενων και χρηστών της θαλάσσιας περιοχής και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.



Η απαγόρευση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατόπιν των δειγματοληψιών της Διεύθυνσης

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