Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Γύπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους!

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.
Ένας γύπας βρέθηκε πάνω στο πίσω φτερό αεροσκάφους της Ryanair, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάσωση του πουλιού.
Το απρόοπτο περιστατικό γνωστοποίησε ο πυροσβέστης Αντώνης Πετράκης, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες από τη διάσωση, οι οποίες αποτυπώνουν την ασυνήθιστη «συνάντηση» του γύπα με το αεροσκάφος.
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