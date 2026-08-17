Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Γύπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους!

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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Ένας γύπας βρέθηκε πάνω στο πίσω φτερό αεροσκάφους της Ryanair, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου οι πυροσβέστες προχώρησαν στη διάσωση του πουλιού.

Το απρόοπτο περιστατικό γνωστοποίησε ο πυροσβέστης Αντώνης Πετράκης, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες από τη διάσωση, οι οποίες αποτυπώνουν την ασυνήθιστη «συνάντηση» του γύπα με το αεροσκάφος.

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