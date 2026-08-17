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ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: Πήγε να μπει στο λεωφορείο, έπεσε με το κεφάλι και έχασε τη ζωή της...

ηλικιωμενη
clock 08:59 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό θάνατο βρήκε μία 81χρονη γυναίκα στον Ανισαρά Χερσονήσου. Η άτυχη γυναίκα, χθες (Κυριακή 16/8) νωρίς το απόγευμα, περίμενε στη στάση του ΚΤΕΛ για να πάρει το λεωφορείο.

Οταν αυτό ήρθε, και ενώ ανέβαινε στο όχημα, έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι στο δρόμο.

Η άτυχη, ηλικιωμένη γυναίκα, τραυματίστηκε βαρύτατα. Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου όμως, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Ηλικιωμένη Κτελ
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