Αύγουστος: Η… λυπητερή μέχρι το τέλος του μήνα – Τί πρέπει να πληρώσουμε

Το φορολογικό ημερολόγιο για τον φετινό Αύγουστο περιλαμβάνει τρεις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες μπορεί να βρίσκονται σε ρυθμούς θερινών διακοπών, όμως οι προθεσμίες για τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος τρέχουν κανονικά και απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθυμίζει στους πολίτες ότι το τέλος του καλοκαιριού φέρνει παραδοσιακά έναν «βαρύ» λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν την πέμπτη δόση του φετινού φόρου ακίνητης περιουσίας. Το ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ έχει ήδη αναρτήσει τα σχετικά ειδοποιητήρια στους προσωπικούς λογαριασμούς των πολιτών. Η προθεσμία λήγει επισήμως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Όσοι πολίτες δυσκολεύονται να καλύψουν το ποσό εφάπαξ, έχουν το δικαίωμα να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτή η κίνηση, ωστόσο, προσφέρει λύση μόνο εάν πραγματοποιηθεί πριν η οφειλή καταστεί επίσημα ληξιπρόθεσμη, αλλιώς χάνεται το πλεονέκτημα της χαμηλής επιβάρυνσης.

Η δεύτερη δόση για τον φόρο εισοδήματος

Η δεύτερη μεγάλη υποχρέωση αφορά τον ετήσιο φόρο εισοδήματος. Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης πέφτει επίσης στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Εκατομμύρια φορολογούμενοι που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, οφείλουν να τακτοποιήσουν το ποσό.

Αν κάποιος επαγγελματίας ή μισθωτός ξεχάσει τη συγκεκριμένη προθεσμία, το ψηφιακό σύστημα της εφορίας προσθέτει αυτόματα τον νόμιμο τόκο και τις προσαυξήσεις από το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου. Η έγκαιρη πληρωμή αποτελεί τη μοναδική οδό για την ομαλή διατήρηση της φορολογικής ενημερότητας.

Οι δηλώσεις και η πληρωμή του ΦΠΑ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έχουν μία επιπλέον εκκρεμότητα να διαχειριστούν. Ο Αύγουστος κλείνει με την υποχρέωση της υποβολής και της πληρωμής του ΦΠΑ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Το τελικό ποσό πρέπει να αποδοθεί στα κρατικά ταμεία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Οι λογιστές βρίσκονται σε εγρήγορση όλο αυτό το διάστημα, καθώς η περίοδος των θερινών αδειών αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λαθών και καθυστερήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το e-banking για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους νωρίτερα, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE την τελευταία στιγμή.

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