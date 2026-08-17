Κρήτη: Από το πανηγύρι στο Κέντρο Υγείας για τις α' βοήθειες, ένας 15χρονος

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Τα πανηγύρια και η κατανάλωση άφθονου αλκοόλ... καλά κρατούν στην Κρήτη, το ίδιο και οι διακομιδές ανηλίκων στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στις Μαργαρίτες του Δήμου Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια γλεντιού, χθες (Κυριακή 16/8) τα ξημερώματα.

Ενας 15χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για τις α' βοήθειες, στο Κέντρο Υγείας Περάματος, από όπου αποχώρησε λίγη ωρα αργότερα.

Συνελήφθη ο 24χρονος υπεύθυνος της εκδήλωσης.

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