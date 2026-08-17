Τραγωδία στην Ινδονησία: Στους 53 οι νεκροί από τα 7,7 Ρίχτερ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμότων 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην ανατολική Ινδονησία, καθώς οι διασώστες ανέσυραν έξι ακόμη πτώματα από τα συντρίμμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις.

Η νέα δραματική εξέλιξη καταγράφηκε την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ χιλιάδες κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πέρασαν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους, φοβούμενοι νέους μετασεισμούς.

Μάχη με τα συντρίμμια και τις κατολισθήσεις

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε έξι περιοχές του Φλόρες, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από κτίρια και κατολισθήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές Μανγκαράι, Ανατολικό Μανγκαράι και Ναγκέκεο, οι οποίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

«Έχουμε καθαρίσει τις περισσότερες κατολισθήσεις και έχουμε ανοίξει ξανά δρόμους προς χωριά που ήταν προηγουμένως απομονωμένα», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης στο Μαουμέρε, Φαθούρ Ραχμάν.

Ωστόσο, οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών.

Χιλιάδες άνθρωποι σε προσωρινά καταφύγια

Οι καταστροφές έχουν αφήσει πίσω τους εκτεταμένες ζημιές. Περισσότερα από 900 σπίτια καταστράφηκαν και ακόμη 450 υπέστησαν ζημιές στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, με περίπου 5.000 ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια.

Στην περιοχή του Φλόρες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 241 κατεστραμμένα ή πληγέντα σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αποκλείοντας τμήματα της εθνικής οδού Trans-Flores, μήκους περίπου 700 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει κοινότητες σε ολόκληρο το ορεινό νησί.

135 τραυματίες και σχεδόν 1.000 μετασεισμοί

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Μετά την κύρια δόνηση εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πιθανό τσουνάμι, οι οποίες στη συνέχεια ήρθησαν.

Οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 995 μετασεισμούς, από τους οποίους οι 46 έγιναν αισθητοί από τους κατοίκους. Παράλληλα, 135 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στο Λαμπουάν Μπάτζο, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Ινδονησίας και πύλη προς το Εθνικό Πάρκο Κομόντο, πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους, υπό τον φόβο νέων ισχυρών δονήσεων.

Ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αρχίσει τη διανομή τροφίμων, πόσιμου νερού, κουβερτών και φαρμάκων, ενώ έχουν δημιουργηθεί προσωρινά καταλύματα για τους χιλιάδες εκτοπισμένους.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των επικοινωνιών, καθώς και η πρόσβαση σε απομακρυσμένα χωριά που παραμένουν αποκλεισμένα εξαιτίας των κατολισθήσεων, αποτελούν πλέον τις βασικότερες προτεραιότητες των αρχών.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Το Φλόρες έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με καταστροφικούς σεισμούς, μεταξύ άλλων το 1992, όταν σεισμός και τσουνάμι προκάλεσαν περίπου 2.500 θανάτους στο νησί.

Πηγή: AP

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κριτσά Λασιθίου: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πρόστιμο μαμούθ σε επιχείρηση που νοίκιαζε ΙΧ ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία