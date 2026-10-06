Ιαπωνία: Η ζωή στη μεγαλύτερη φυλακή για γυναίκες (βίντεο)

Βρίσκεται σε μια περιοχή ανάμεσα σε ορυζώνες, βόρεια του Τόκιο. Οι ροζ και γκρι τοίχοι της και οι τριανταφυλλιές σε ξεγελούν πως δεν πρόκειται για συγκρότημα φυλακών. Κι όμως είναι η μεγαλύτερη φυλακή για γυναίκες στην Ιαπωνία

Οι φυλακές Τοτσίγκι μοιάζουν περισσότερο με οικοτροφείο, διαθέτοντας κοιτώνες που είναι βαμμένοι στο χρώμα της λεβάντας, τραπεζαρία και βιβλιοθήκη.

Στο εσωτερικό, ωστόσο, υπάρχουν παραταγμένες γυναίκες μέσης και μεγάλης ηλικίας με στολές, οι οποίες κατασκευάζουν σημαίες, μπρελόκ, διακοσμητικά οριγκάμι και άλλα προϊόντα, στο πλαίσιο καταναγκαστικής εργασίας. Αμείβονται με μόλις 56 γιεν την ώρα.

Στις φυλακές κρατούνται σχεδόν 400 άτομα, ηλικίας από 19 έως 91 ετών. Πρόκειται για σωφρονιστικό κατάστημα μέσης ασφαλείας, με άοπλους υπαλλήλους και περιφράξεις χωρίς σύρμα.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους, δεν έχει σημειωθεί ποτέ απόδραση στα 47 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Αποφυλακίζονται και επιστρέφουν

Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί πολλές ηλικιωμένες που αποφυλακίζονται επιστρέφουν (συχνά πολλές φορές) στη φυλακή. Σε έκθεση του 2023 σχετικά με τις γυναίκες κρατούμενες στην Ιαπωνία, η οργάνωση Human Rights Watch επισήμανε την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων κρατουμένων και ανέφερε ότι ορισμένες ηλικιωμένες γυναίκες «διαπράττουν επανειλημμένως μη βίαια αδικήματα, όπως η κλοπή σε καταστήματα, λόγω κοινωνικής απομόνωσης και μοναξιάς».

«Το ποσοστό των ηλικιωμένων κρατουμένων αυξάνεται και, σε πολλές περιπτώσεις, αφού αποφυλακιστούν, διαπράττουν ξανά παρόμοια αδικήματα και επιστρέφουν επανειλημμένα στη φυλακή», παραδέχτηκε ο διευθυντής του τμήματος γενικών υποθέσεων της φυλακής Hirotsugu Hori.

«Πολλές από τις ηλικιωμένες χρειάζονται βοήθεια από φροντιστές για το μπάνιο τους. Ετοιμάζουμε γεύματα που είναι εύκολα στην κατάποση, όπως χυλό ρυζιού και ψιλοκομμένα λαχανικά», πρόσθεσε.

Δημογραφική συρρίκνωση

Ο πληθυσμός των κρατουμένων αντικατοπτρίζει τη γήρανση του πληθυσμού και τον ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα που αποκτά η ιαπωνική κοινωνία: περίπου το ένα τρίτο των κρατουμένων είναι ηλικίας 60 ετών και άνω, ενώ ορισμένες πάσχουν από άνοια. Το 60% των κρατουμένων χρήζει ιατρικής ή άλλης φροντίδας. Το ένα τρίτο είναι αλλοδαπές—κυρίως από χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ— και μιλούν συνολικά 19 γλώσσες.

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Όπως συμβαίνει με πολλά ιδρύματα στην Ιαπωνία που απειλούνται από τη δημογραφική συρρίκνωση, οι μέρες της φυλακής Τοτσίγκι είναι μετρημένες. Οι εγκαταστάσεις της φθείρονται, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων υπολείπεται της χωρητικότητάς της εδώ και μία δεκαετία, έχοντας μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο από το 2013.

Τον Απρίλιο του 2028, η φυλακή θα κλείσει και οι κρατούμενες καθώς και το προσωπικό θα μεταφερθούν σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα.

Χωρίς εντάσεις

Αρκετές κρατούμενες έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ή για ληστεία που προκάλεσε θάνατο ή τραυματισμό. Ωστόσο, δεν καταγράφονται συχνά εντάσεις στη φυλακή και όταν δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, συνήθως περιορίζεται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις, σύμφωνα με τον Hori.

«Όταν οι κρατούμενες προβάλλουν αντίσταση στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αυτό οφείλεται συχνά σε ψυχικά προβλήματα ή στο ότι δεν τρέφουν απαραίτητα θετικά αισθήματα για το προσωπικό», δήλωσε. «Διαθέτουμε ένα σύστημα που τους επιτρέπει να υποβάλλουν παράπονα και να συζητούν, και γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν ξεσπούν ταραχές».

Μία τυπική μέρα

Σε μια τυπική ημέρα, οι κρατούμενες σηκώνονται στις 6:30 π.μ. για καταμέτρηση και πρωινό στα κελιά τους, και στη συνέχεια ακολουθούν τεσσεράμισι ώρες υποχρεωτικής εργασίας για την παραγωγή ειδών όπως τσάντες, ποδιές, σημαίες και θήκες για tablet.

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Οι κρατούμενες μπορούν να χρησιμοποιούν «αίθουσες αναστοχασμού», όπου κάθονται απέναντι από το προσωπικό των φυλακών —σε τραπέζια με μαλακή επένδυση στην επιφάνειά τους— και συζητούν για την επανένταξή τους. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (όπως κομμωτική, αισθητική, νοσηλευτική φροντίδα και επιχειρηματικές δεξιότητες), καθώς και προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ενόψει της αποφυλάκισής τους.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα στην τραπεζαρία, οι κρατούμενες έχουν άλλη μία βάρδια εργασίας που περιλαμβάνει χρόνο για άσκηση, καταμέτρηση, δείπνο στα κελιά και στη συνέχεια τέσσερις ώρες ελεύθερου χρόνου πριν σβήσουν τα φώτα στις 9 το βράδυ.

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