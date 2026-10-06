Τρόμος σε πτήση της British Airways: Αεροσκάφος έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά (βίντεο)

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της British Airways από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), καθώς ένα αεροπλάνο έχασε 27.000 ποδιά μέσα σε επτά λεπτά και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός μη προσδιορισμένου «τεχνικού προβλήματος». Πέντε ώρες αργότερα επέστρεψε στο Λονδίνο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χίθροου.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος Boeing 777 απογειώθηκε στις 12:15 (τοπική ώρα), ωστόσο 30 λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει απότομα ύψος την ώρα που πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο πετούσε στα 36.000 πόδια και μέσα σε μόλις επτά λεπτά βρέθηκε στα 9.000.





Στη συνέχεια έκανε αναστροφή και πετούσε για περίπου τέσσερις ώρες πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, ένα πέρασμα στα δυτικά της Αγγλίας, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 17:00 (τοπική ώρα).

THAT WAS INSANE 36000ft to 9000ft in few minutes British Airways BA295 Squak 7700 General Emergency https://t.co/kKeG1yzkao — The Fault Line (@faultlineworld) October 5, 2026





Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν».

Οι επιβάτες πιθανότατα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί άλλη πτήση, όπως ορίζει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

🚨After 4hrs 51 minutes airborne, British Airways BA295 has landed at London Heathrow following a pressurization problem.✈️ https://t.co/Y3BBF44EMp — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 5, 2026

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS) βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής τον περασμένο μήνα, αφού δύο τεχνικά προβλήματα σε διάστημα δύο εβδομάδων προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις σε διάφορα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις.

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