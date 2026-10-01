Φανάρι: Ζητεί πλήρη επιστροφή των ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία – Παρέμβαση για τον Παρθενώνα

Την πλήρη και ταχεία επιστροφή των ιερών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βόρειας Ελλάδας ζητεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με ανακοίνωσή του σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2026.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας, το Φανάρι υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την «έναρξη» της αποκατάστασης της διαρπαγής, εκφράζοντας την προσδοκία να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία, σύμφωνα με την ηθική τάξη και το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει την επίσημη παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το ζήτημα κατά την επίσκεψή του στη Σόφια και συνδέει τη θετική αυτή εξέλιξη με το ευρύτερο αίτημα επαναπατρισμού πολιτιστικών θησαυρών, κάνοντας ρητή αναφορά στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ακολουθεί ολόκληρο το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου που παρουσιάζει το vimaorthodoxias.gr :



ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ διά τήν συμφωνίαν Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας περί τῆς ἀνταλλαγῆς ἱστορικῶν κειμηλίων

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπληροφορήθη τήν συμφωνίαν μεταξύ τῶν Κυβερνήσεων Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας διά τήν ἀνταλλαγήν ἱστορικῶν κειμηλίων καί ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησίν του διά τήν ἔναρξιν ἐπιστροφῆς ἐκ Βουλγαρίας πολυτίμων καί ἱερῶν ἀντικειμένων, τά ὁποῖα ἀφῃρέθησαν πρό ἑκατόν καί πλέον ἐτῶν ἀπό Ἱεράς Μητροπόλεις καί Μονάς τῆς πνευματικῆς καί κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι.

Καί ὁμιλεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον περί «ἐνάρξεως» τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς γενομένης τότε διαρπαγῆς τῶν περί ὧν πρόκειται θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν κειμηλίων, διότι εὐελπιστεῖ ὅτι ἡ ἀποκατάστασις αὕτη θά ὁλοκληρωθῇ ταχέως, κατά τάς ὑπαγορεύσεις τῆς ἠθικῆς τάξεως καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί δή ἑντός τοῦ πλαισίου τῶν ἐγκαρδίων σχέσεων μεταξύ τῶν δύο γειτόνων καί συμμάχων χωρῶν, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, εὑρισκόμενος πρό τινων ἐτῶν ἐν Σόφιᾳ, εἶχε θέσει ἐπισήμως τό θέμα τοῦτο τῶν κειμηλίων εἰς τόν τότε Ἐξοχώτατον κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας καί τώρα χαίρει ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς σχετικῆς διαδικασίας καί συγχαίρει τάς δύο Κυβερνήσεις διά τά γενόμενα καί τά μέλλοντα σχετικῶς νά ἀκολουθήσουν.

Ἐκφράζει δέ ἐν ταὐτῷ τήν εὐχήν καί τήν ἐλπίδα, ἡ εξέλιξις αὕτη νά ἀποτελέσῃ γενικώτερον παράδειγμα καί ἔμπνευσιν πού θά ὁδηγήσῃ τάς ἁρμοδίας Ἀρχάς καί ἄλλων χωρῶν νά συμβάλουν καί αὗται θετικῶς εἰς τόν ἐπαναπατρισμόν ἀποσπασθέντων πολιτιστικῶν θησαυρῶν, ὅπως τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, αὐτοῦ τοῦ μνημείου-συμβόλου διά τό σύνολον τῆς ἀνθρωπότητος, τό ὁποῖον σιωπηλῶς καί καρτερικῶς ἀναμένει τήν ἐπανένωσίν του μετά τῶν βιαίως ξενιτεμένων λοιπῶν ὀργανικῶν μελῶν αὐτοῦ.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2026.

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