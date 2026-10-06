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ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για μικρό παιδί: Χταπόδι "κόλλησε" πάνω του και δεν έλεγε να φύγει! (βίντεο)

Γιατί δεν ρπέπει πια να τρώμε χταπόδια
clock 09:43 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Tρομακτική όσο και ιδιαίτερα οδυνηρή ήταν η εμπειρία που βίωσε ένα ανήλικο αγόρι από τη Ρωσία στις διακοπές του στην Τουρκία, όπου δέχθηκε απρόσμενη “επίσκεψη” από ένα πολύ μεγάλο χταπόδι.

Την ώρα που το παιδί απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα, το θαλάσσιο πλάσμα όρμησε ξαφνικά και «κόλλησε» σφιχτά πάνω στο σώμα του.

Σε βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό, φαίνονται οι δραματικές και απεγνωσμένες προσπάθειες όσων ήταν παρόντες να αποσπάσουν το χταπόδι από τον μικρό.





Όταν τελικά τα κατάφεραν, τα έντονα σημάδια από τις βεντούζες ήταν ορατά στο δέρμα του παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα.

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