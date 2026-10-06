Τρόμος για μικρό παιδί: Χταπόδι "κόλλησε" πάνω του και δεν έλεγε να φύγει! (βίντεο)

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Tρομακτική όσο και ιδιαίτερα οδυνηρή ήταν η εμπειρία που βίωσε ένα ανήλικο αγόρι από τη Ρωσία στις διακοπές του στην Τουρκία, όπου δέχθηκε απρόσμενη “επίσκεψη” από ένα πολύ μεγάλο χταπόδι.

Την ώρα που το παιδί απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα, το θαλάσσιο πλάσμα όρμησε ξαφνικά και «κόλλησε» σφιχτά πάνω στο σώμα του.

Σε βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό, φαίνονται οι δραματικές και απεγνωσμένες προσπάθειες όσων ήταν παρόντες να αποσπάσουν το χταπόδι από τον μικρό.

Huge OCTOPUS CLINGS to Russian teen while he was swimming in Turkey The boy managed to tear the creature off, leaving him covered in sucker marks which were treated at a medical post https://t.co/c5pAKoSW1I — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 5, 2026









Όταν τελικά τα κατάφεραν, τα έντονα σημάδια από τις βεντούζες ήταν ορατά στο δέρμα του παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα.

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