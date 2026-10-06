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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΓΓΑ: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της νέας πισίνας του ΕΑΚΗ

πισινα κολυμβητηριο
clock 17:54 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Διοίκηση του ΕΑΚΗ ανακοίνωσε την έκδοση της αναμενόμενης διοικητικής πράξης εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κατασκευή της νέας πισίνας στο ΕΑΚΗ και τη συντήρηση της υφιστάμενης.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη η απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατασκευή νέας κολυμβητικής δεξαμενής 25 μ. και στεγάνωση, συντήρηση και αλλαγή πλακιδίων στη μεγάλη πισίνα στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΗ (με τη μέθοδο της συγχρόνου μελέτης και κατασκευής) στο Ηράκλειο Κρήτης».

Η παραπάνω πράξη έλαβε κωδικό ΟΠΣ 5230188 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Β΄Τομέα Αθλητισμού).

“Η ένταξη της παραπάνω πράξης αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου. Οι νέες αναβαθμισμένες κολυμβητικές εγκαταστάσεις είναι επένδυση στη νεολαία, στην κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, καθώς και στην εν γένει αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνεχίζεται, με στόχο τα επόμενα στάδια να προχωρήσουν απρόσκοπτα με την προκήρυξη του διαγωνισμού να ακολουθεί και η οποία αναμένεται να γίνει από την Περιφέρεια Κρήτης εντός του Νοεμβρίου.”αναφέρει ανακοίνωση του EAKH.

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