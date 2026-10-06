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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Οκτώ μαθητές πνίγηκαν σε σχολική εκδρομή

ΙΝΔΙΑ
clock 19:43 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή στην Ινδία, καθώς οκτώ μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα ενώ κολυμπούσαν στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου στην παραλία Diveagar, όπου οι μαθητές είχαν μεταβεί στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, οι οκτώ νεαροί, όλοι ηλικίας 16 ετών, μπήκαν στη θάλασσα, χωρίς να έχουν υπολογίσει σωστά το βάθος και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή.

Την ώρα που τα παιδιά παρασύρθηκαν από τα κύματα, λουόμενοι και συμμαθητές τους προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, ενώ πολύ γρήγορα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στην εκδρομή συμμετείχαν συνολικά 42 μαθητές και έξι εκπαιδευτικοί από την Ακαδημία Winners στο Alandi. Μετά την τραγωδία σήμανε συναγερμός και αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση των μαθητών.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι οκτώ μαθητές εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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