Τραγωδία στην Ινδία: Οκτώ μαθητές πνίγηκαν σε σχολική εκδρομή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή στην Ινδία, καθώς οκτώ μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα ενώ κολυμπούσαν στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου στην παραλία Diveagar, όπου οι μαθητές είχαν μεταβεί στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, οι οκτώ νεαροί, όλοι ηλικίας 16 ετών, μπήκαν στη θάλασσα, χωρίς να έχουν υπολογίσει σωστά το βάθος και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή.

Την ώρα που τα παιδιά παρασύρθηκαν από τα κύματα, λουόμενοι και συμμαθητές τους προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, ενώ πολύ γρήγορα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στην εκδρομή συμμετείχαν συνολικά 42 μαθητές και έξι εκπαιδευτικοί από την Ακαδημία Winners στο Alandi. Μετά την τραγωδία σήμανε συναγερμός και αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση των μαθητών.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι οκτώ μαθητές εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

They were just 16. Some were the only child their parents had. Some carried dreams of cracking JEE, NEET and building a life their families had imagined for them. They hadn’t even begun living it. Yesterday, eight families lost their sons at Diveagar. One moment, they were on a trip with friends. The next, parents were waiting for their children to come home only to receive their bodies. These visuals of their final rites, and their parents breaking down, are devastating. Eight young lives. Eight families. A lifetime of dreams gone in a matter of minutes. — Varad Bhatkhande | Journalist (@VaradBhatkhande) October 2, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Αναμένεται να εγκριθούν διατάγματα για τη στέγαση που πυροδότησαν τις πρόωρες εκλογές