Ισπανία: Αναμένεται να εγκριθούν διατάγματα για τη στέγαση που πυροδότησαν τις πρόωρες εκλογές

Η κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να εγκρίνει σήμερα δύο διατάγματα για τη στέγαση, που απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο πυροδότησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτάσουν.

Τα διατάγματα αυτά θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση σε περιορισμένο σώμα νομοθετών που ασκούν προσωρινά καθήκοντα μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TVE.

Όπως διευκρίνισε το δίκτυο, το τωρινό περιορισμένο σώμα των 69 μελών που ασκεί προσωρινά καθήκοντα διαθέτει περιλαμβανομένης της προέδρου της κάτω βουλής Φρανθίνα Αρμενγόλ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ ισχνή πλειοψηφία υπέρ των μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται ανώτατα όρια στα ενοίκια, προσωρινή απαγόρευση στις εξώσεις και περιορισμοί στις εταιρικές εξαγορές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. Τα διατάγματα θα τεθούν προσωρινά σε ισχύ μέχρι να σχηματιστεί νέο κοινοβούλιο, πρόσθεσε το TVE.

Ο Ουρτάσουν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι τα διατάγματα θα έχουν μερικές μικρές διαφορές, αλλά καμία σημαντική αλλαγή σε σχέση με αυτά που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απέρριψε το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. «Όσον αφορά την προστασία, σίγουρα θα είναι στο ίδιο επίπεδο, ή ακόμη θα υπερβαίνουν αυτό που συμφωνήσαμε την τελευταία φορά», διευκρίνισε ο υπουργός.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι χρειάζεται περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη για τις προτάσεις του που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά το μεγάλο κύμα διαμαρτυριών στην Ισπανία που πυροδότησε η έξωση μιας 87χρονης στη Μαδρίτη.

Διαβάστε επίσης

Ρωσικά ΜΜΕ: Δεύτερο πιθανό κρούσμα πανώλης, έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο καραντίνας στη Σιβηρία

Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Σε τέλμα η εκεχειρία έναν χρόνο μετά